Мыши с легкими человека помогут найти защиту от коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ученые из США предложили методику создания мышей с состоящими из человеческих клеток легкими и иммунной системой, сообщает газета "Известия".

Исследователи считают, что сейчас у них нет подходящей модели животных, которая могла бы объяснить, как SARS-CoV-2 ведет себя в организме человека.

По их словам, хорьки, нечеловеческие приматы и трансгенные мыши, на которых делали ставку, показывают неудовлетворительные результаты в экспериментах – они рано погибают либо не демонстрируют нужных симптомов.

Российские ученые такую идею высоко оценили, несмотря на ее сложность и затратность. Они считают, что, если даже коронавирус скоро отступит, создание таких моделей сильно продвинет науку вперед.

Ранее сообщалось, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора разработал вакцину против COVID-19, которую можно будет закапать в нос. На данный момент идет доклиническое испытание препарата.

Генеральный директор центра Ринат Максютов пояснил, что вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу иммунизации.

