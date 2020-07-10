В ВОЗ допустили возврат ограничений в России из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович выразила мнение, что в России опять могут ввести ограничительные меры из-за COVID-19, если граждане не будут соблюдать правила.

"Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи – другого способа просто не будет", – сказала Вуйнович РИА Новости.

Она отметила, что такая вероятность будет существовать до того момента, пока в мире не будет вакцины или лекарства от COVID-19.

Ранее в Минздраве рассказали о стадии клинических испытаний, которые проходит препарат "Ремдесивир". В настоящий момент он не зарегистрирован в качестве лекарственного средства в РФ.

В США с 1 мая он был одобрен в качестве лекарственного средства против коронавируса. Недавно газета Guardian сообщила, что американские власти скупили почти весь запас "Ремдесивира". Отмечается, что ни одна страна не сможет приобрести препарат в течение ближайших трех месяцев.

В ВОЗ сообщили, что данная информация будет проверена. Ранее в организации приостановили испытания трех препаратов от COVID-19, поскольку они были признаны неэффективными. В то же время "Ремдесивир" позволил больным, которые были подключены к аппаратам ИВЛ, начать дышать самостоятельно.

ВОЗ предупредила, что пик пандемии коронавируса в мире еще не пройден. По мнению главы организации Тедроса Гебрейесуса, вспышка заболеваний продолжает ускоряться.

В то же время, по мнению экспертов ВОЗ, мир может избежать второй волны коронавируса. Подчеркивается, что опыт, который получили страны во время борьбы с распространением COVID-19, поможет избежать схожих проблем во время новой вспышки заболеваний.