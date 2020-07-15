Врач рассказал, с чем связаны преждевременные роды

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Президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов рассказал News.ru, что является причиной преждевременных родов у женщин.
По словам врача, в России за последние 30 лет количество преждевременных родов выросло с 4 до 6%. Основная причина рождения недоношенных детей заключена в инфекциях, которыми может быть заражена женщина.
Самые опасные из них – заболевания, передающиеся половым путем, – гепатит В, хламидиоз, гонорея. Кроме этого, на срок родов влияют заболевания, возникающие при снижении иммунитета, и заболевания мочеполовой системы, например пиелонефрит, добавил медик.
"Природа пытается сохранить плод, иначе он умрет внутриутробно. Поэтому начинаются преждевременные роды. Ведь этот процесс "заводит" ребенок. Раньше такие дети просто не выживали, сейчас технологии позволяют выхаживать даже 500-граммовых младенцев", – рассказал Серов.
Также причиной преждевременных родов могут стать курение и ожирение. А при наличии обоих факторов риск родить раньше срока возрастает до 100%. По словам специалиста, недоношенные дети на протяжении всей жизни будут обладать плохим здоровьем.
Ранее специалист рассказала, что лишний жир в районе живота повышает риск онкологических заболеваний, а также вызывает нарушения менструального цикла у женщин.
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