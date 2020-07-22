В Коломне врачи спасли новорожденную весом 480 граммов

Фото: Агентство "Москва"

Врачи в Коломне врачи спасли недоношенную новорожденную девочку с экстремально низкой массой тела, сообщил Минздрав Московской области.

Вес девочки при рождении составлял всего 480 граммов. Отмечается, что у пациентки на 25 неделе беременности начались самопроизвольные роды.

Состояние ребенка было крайне тяжелым из-за недоношенности и внутриутробной инфекции. Ребенок более месяца находился на ИВЛ и получал питание через зонд.

Благодаря усилиям врачей, вес новорожденной достиг 1 720 граммов. Она продолжает лечение и находится под наблюдением специалистов.

Врачи столичной детской больницы № 9 имени Сперанского ранее вылечили трехлетнего мальчика, который перепутал гранулы для прочистки труб с конфетами.