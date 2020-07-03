В России выживает около 98% недоношенных детей – Минздрав

По данным Минздрава России, за последние три года в стране родилось раньше срока около 6% детей от общего количества новорожденных. Это один из самых низких показателей в мире. Благодаря усилиям врачей только за прошлый год удалось спасти 97,6% всех недоношенных детей. Мамы, родившие раньше срока, рассказали Москве 24 о нелегком пути в борьбе за жизнь и здоровье своих детей.
"Врач сказала, что живем одним днем"
Маленькая Аня родилась у Ксении Ипполитовой на 27 неделе беременности. На тот момент у женщины уже была семилетняя дочь. Сначала вторая беременность протекала хорошо, но после 20-й недели у Ксении отказала почка. Это случилось из-за развивающегося плода, который начал оказывать давление на другие органы. Ситуация с отказом почки повторилась трижды, организм уже не справлялся, и в итоге начались преждевременные роды.
Девочка родилась весом 980 граммов при росте 36 сантиметров. Ксения вспоминает, что "увидела только маленькие ножки, которые болтались в трех метрах" от нее, и очень удивилась, что дочь запищала. Врачи сразу принялись реанимировать новорожденную.
"Когда я увидела ее на следующий день, ощущения были ужасные, – говорит Ксения. – У меня подкосились ноги, стало очень плохо от вида моего ребенка в таком состоянии. Она была вся в трубочках, памперс до ушей – мало приятного. Врачи никаких прогнозов не давали".
– антенатальная профилактика стероидами, когда женщине при угрозе преждевременных родов проводят курс гормонов, который способствует созреванию у ребенка целого ряда органов и систем, включая легкие;
– максимально возможное пролонгирование беременности c использованием специальной терапии;
– технологии, направленные на стабилизацию жизненно важных систем (дыхательной системы, системы кровообращения, профилактика и лечение инфекции, антибактериальная терапия и другое);
– правильно подобранная технология вскармливания малышей, у которых желудочно-кишечный тракт еще не созрел и не готов полноценно принимать материнское молоко;
– технология теплосбережения (температуру тела глубоко недоношенных детей нужно поддерживать в диапазоне 36,5–37,5 градусов. Если даже меньше чем на градус выйти из этого диапазона, смертность увеличивается на 20%).
Ксения не теряла надежду на чудо, хотя с каждым днем проблемы только прибавлялись. Врожденная пневмония, внутрижелудочное кровоизлияние второй степени (ВЖК 2), ретинопатия (поражение сетчатки глаза), открытый артериальный проток и куча других диагнозов, которые могли повлечь за собой необратимые последствия, включая инвалидность.
Пока дочь находилась в реанимации, Ксении позволяли видеть ее только по одному часу в день. И она с большим нетерпением ждала этого часа, чтобы взглянуть на маленькую Аню, погладить ее пальцы длиной с ширину взрослого мизинца и голову размером с женский кулачок. Однажды в реанимации прямо на глазах Ксении ее дочь стала меняться в цвете: сначала синеть, потом краснеть, затем белеть. Показатели падали, и пришлось срочно бежать в коридор за врачом, девочку интубировали для того, чтобы она смогла задышать.
Иногда молодая мама даже ругалась на дочь, говорила, что хватит лежать в больнице, где все мешает и пищит, что дома у нее чудесная кроватка, там ее любят и ждут. Удивительно, но после таких "разговоров" у Ани наступали улучшения.
В итоге малышка провела в больнице 76 дней, а после выписки еще был долгий период восстановления, три курса реабилитации и лечение на дому. Мама немного успокоилась только после того, как Аня сделала первые шаги в год и четыре месяца. В 2,5 года она уже пошла в обычный детский сад и в свои 4,5 сегодня ничем не отличается от сверстников.
Удивительно, но Аня очень любит врачей и различные медицинские манипуляции с собой. Спокойно лечит зубы, с интересом бежит сдавать кровь и обожает ездить в реанимацию в гости. Мама Ксения, пройдя нелегкий опыт, стала волонтером и теперь помогает другим мамам недоношенных детей преодолеть подобные ситуации.
Двойня Степановых
В семье Степановых растут здоровые мальчики-двойняшки, хотя еще год назад их жизни были под угрозой. Зачатие у Юлии произошло после второй попытки ЭКО, когда прижились два эмбриона. Но уже со второй недели беременности начались госпитализации: были отслойки хорионов (оболочка, которая возникает вокруг плода в очень ранние периоды его развития) и угрозы выкидышей. Почти весь период беременности Юлия провела на сохранении, с перерывами в две недели ее госпитализировали шесть раз.
Причиной преждевременных родов стало ИЦН (истмико-цервикальная недостаточность – резкое укорочение шейки матки). На 25-й неделе Юлию на скорой увезли в роддом при ГКБ имени С. С. Юдина. Под капельницами удалось сохранить плод еще на две недели, после чего с помощью экстренного кесарева на свет появились мальчики весом 900 и 990 граммов.
С каждым новорожденным работали по 3-4 неонатолога, мальчиков показали маме издалека и сразу забрали в реанимацию. Юлия увидела своих детей в кувезе на следующий день. "Я поковыляла на другой этаж со швом после кесарева, все болело. Пришла туда, и мне запретили плакать. В реанимации возле кувезов всем мамам запрещают плакать, потому что дети все чувствуют", – вспоминает женщина.
Имена парням дали на третий день. Врачи уже подгоняли: "Ну как это, Степанов первый, Степанов второй? А имена все никак не дадите". В итоге старшего (который родился с большим весом) назвали Ромой, а младшего – Женей.
Первые 10 дней прогнозов никто не давал: многое зависело от того, как прошли роды, как сработали врачи в первые минуты после рождения малышей и какие диагнозы проявятся после рождения. Целый месяц двойняшки пролежали в реанимации в отдельных боксах, Юле нельзя было их трогать. Как только один из малышей держался за мамин палец, у него сразу падал уровень насыщения крови кислородом, становилось тяжелее дышать. Впервые Юле разрешили подержать на руках сыновей спустя месяц.
Врачи постоянно держали Юлю в курсе того, что происходит с ребенком, для наглядности даже рисовали схемы. А Юля старалась согреть детей своей любовью: читала им сказки, пела песни, рассказывала, что дома их ждет серая кошка Мурка и уже куплены кроватки с игрушками. Через какое-то время мальчики через зонд стали пить грудное молоко, а бабушка связала внукам шапочки, носки и игрушки-осьминоги.
"Все выхаживание у нас было как на американских горках, – рассказывает Юля. – Только ты порадуешься, что все хорошо, и опять случается какая-то ерунда: то дышит хуже, то новая инфекция, второй ребенок вообще перенес две пневмонии. У обоих были операции на глаза и низкий гемоглобин".
В итоге дыхание возобновилось меньше чем через минуту, врачи оперативно сделали переливание крови. Юлия признается, что после таких ситуаций стала очень мнительной и даже после выписки бегала к врачу при каждом подозрении на невралгию или другие проблемы у ребенка. В общей сложности старший Рома пролежал в больнице 2,5 месяца, а младший Женя – 3,5 месяца.
Сегодня парням уже исполнился год, по развитию они практически догнали своих ровесников. "День рождения мы отмечаем, когда они родились. А если смотрим на какие-то показатели, например когда пошел, заговорил или начали прикорм, то вычитаем месяцы. Где-то по возрасту уже догнали, где-то на месяц отстают, хотя имеют право отставать на 3,5 месяца", – отмечает Юля.
Сегодня их лечащие врачи сами удивляются хорошим результатам, а родители двойняшек Ромы и Жени даже не верят, что дети родились недоношенными. Кошка Мурка уже смотрит на них с опаской, потому что, видя активность братьев, понимает, какая веселая жизнь ее ждет.
Половину срока – мама, вторую половину – врачи
Кристина Горбунова лежала на сохранении в больнице четыре недели, и когда уже пора было выписываться, у женщины открылось кровотечение и начались схватки. Через два дня Кристина самостоятельно родила дочь Василису. Девочка весом 850 граммов увидела этот мир на 23-й неделе развития.
В течение трех дней, когда шли схватки, врачи объясняли Кристине, что ребенок родится недоношенным и могут возникнуть проблемы. Кристина уже видела опыт соседки по палате и примерно понимала, что ее ждет. А дома в то время за нее переживали муж и старший 2,5-годовалый сын.
"Для ее срока 850 граммов – это огромный вес, это и спасло Василису, – рассказывает Кристина, которая все равно не поверила своим глазам, когда впервые увидела дочь. – Медсестра подняла одеяло, и я вижу перед собой нечто. У меня тогда был ступор, ребенок помещался у меня в ладони. Это даже не буханка хлеба".
В родильном доме 4 при ГКБ имени Виноградова новорожденная находилась 10 дней, потом ее перевели в Филатовскую детскую больницу. Врач сообщила, что предстоит долгий путь восстановления, но надо бороться. Перед предстоящей операцией врач сказала Кристине: "Если она переживет эту операцию, мы с вами здесь надолго. Если нет, мы с вами очень быстро попрощаемся". Для молодой мамы эти слова прозвучали как гром, она вышла из кабинета в слезах.
После операции началась реальная борьба за жизнь Василисы. У нее были все возможные и невозможные для недоношенного ребенка диагнозы, включая ретинопатию, ВЖК второй степени, поражения головного мозга, проблемы с легкими, паховые и пупочные грыжи.
Перенести тяжелые переживания Кристине помог муж, пообещав, что сделает все возможное, чтобы ребенок был здоров. Он приезжал в больницу по три раза в день, при этом успевая водить старшего сына в детский сад. После долгого нахождения на ИВЛ, на 40-й неделе Василиса начала вырывать изо рта трубки и дышать самостоятельно. На удивление быстро она начала и сосать мамину грудь, хотя у многих недоношенных детей этот рефлекс не развит. Помогал выздоровлению и старший брат Василисы Максим. Еще будучи в мамином животе, девочка реагировала толчками исключительно на брата, а после ее рождения голос Максима помог ей восстановиться.
Когда Василису выписывали из больницы, она весила 2 470 граммов. В возрасте девяти месяцев семье впервые сказали, что у девочки подозрение на ДЦП. В два с небольшим года этот диагноз подтвердился. Тем не менее многие другие диагнозы были сняты, и в свои пять с половиной лет Василиса продолжает проходить реабилитацию и делать успехи.
Девочка ходит в обычный детский сад, сама кушает, разговаривает и полностью адаптирована к социуму. Конечно, разница с детьми ее возраста немного заметна: Василиса чуть медленнее бегает, у нее особенная координация, речь чуть ниже уровня пятилетнего ребенка, но специалисты говорят, что нужно время.
Сама Кристина также помогает другим мамам недоношенных детей, консультирует их, подсказывает, к каким врачам можно обратиться, где получить психологическую и юридическую помощь. И с огромной благодарностью относится к врачам, которые помогли спасти жизнь ее дочери: "Я все время Василисе говорю, что у тебя есть вторая мама, которая тебе дала жизнь. Мы с заведующей смеемся, что я полсрока выносила ребенка, а она – оставшиеся полсрока".
Героини статьи выражают благодарность московским роддомам и медицинским сотрудникам, спасшим жизнь их детей, рожденных раньше срока:
– ГБУЗ "Детская городская клиническая больница №13 имени Н. Ф. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы", коллективу отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей во главе с заведующей Траубе Марией Александровной;
– Родильному дому 4 при ГКБ им. В. В. Виноградова ДЗМ, коллективу отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных во главе с заведующей Обельчак Еленой Вадимовной;
– Родильному дому при ГКБ им. С. С. Юдина, коллективу 1-го акушерского отделения патологии беременности во главе с заведующей Самойловой Юлией Алексеевной и Перинатальному центру во главе с заведующим Маренковым Владимиром Валерьевичем;
– Центру планирования семьи и репродукции (ЦПСиР), коллективу отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей во главе с заведующей Кунях Жанной Юрьевной.