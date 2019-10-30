"Зачем пытаться? Усыновите": мамы ЭКО-малышей – о годах мучений и неготовности общества

Первой женщине, зачатой в СССР методом ЭКО, сегодня уже 33 года. Она проживает в Московской области и сама является мамой двоих детей, зачатых естественным способом. В России при помощи искусственного оплодотворения ежегодно рождаются порядка 25-30 тысяч детей. Мы поговорили с мамами ЭКО-малышей о том, через что им пришлось пройти и как современное общество относится к детям из "пробирки".



Рождение долгожданного ребенка. Фото: предоставлено героиней материала

Оксана, 33 года, малыш родился после 9 лет попыток

У Оксаны врожденное эндокринное заболевание, при котором полностью отсутствуют менструации. Никто не знает, было это спровоцировано родовой травмой или передалось генетически, но у нее не может быть овуляции и беременности естественным путем.

Уже с 13 лет Оксана начала походы по врачам, но диагноз никак не удавалось поставить. Проблему определили только когда девушке исполнилось 24 года и она пришла в Перинатальный Медицинский Центр в Москве.

Наверное, из-за этого заболевания я всегда только и мечтала о беременности, о том, чтобы стать мамой. Уже лет с 15-ти я понимала, что у меня будет как минимум все сложно. Где-то после 20-ти пришло осознание, что не просто сложно, а практически невозможно без какой-то помощи.

По поводу ЭКО у Оксаны никогда не было страхов и предубеждений. Она пришла к этому тогда, когда финансово смогла себе позволить. Мужа у девушки нет, решение одной воспитывать ребенка она приняла осознанно. При этом была большая поддержка семьи и близких друзей, в том числе и мужчин, готовых помочь, зная ее ситуацию.

Только в одном крупнейшем в России центре, ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова", ежегодно проводится около пяти тысяч циклов ЭКО. Беременность наступает в среднем в 32-34% случаев (около 1700 беременностей в год). Родами из них заканчиваются 72%, то есть каждый год рождается 1200 детей.



"Тогда мне было уже 30 лет. Своего мужчину пока найти не удалось, и я сделала вывод, что финансово могу себе позволить такой шаг, у меня есть поддержка семьи, и возраст уже уходит", – рассказывает Оксана. Она понимала, что чем дальше, тем сложнее будет забеременеть даже с помощью ЭКО. Ведь даже у полностью здоровой женщины после 35 лет есть свои ограничения.

Конечно, девушка и подумать не могла, что процесс затянется так надолго. За годы попыток она пробовала и донорский материал из базы клиники, и материал друзей. "Это было непростым решением. Но однажды наступил момент и пришел тот самый человек, мой близкий друг, который стал отцом моего ребенка. Тогда все и получилось", – вспоминает Оксана.

Но до этого момента пришлось ждать мучительные восемь лет. Первая беременность получилась только с шестой попытки переноса эмбриона. Оксана признается, что "безграничное счастье сразу не пришло", ведь получив положительный тест и ХГЧ (гормон хорионический гонадотропин человека, позволяющий выявить беременность – Прим.ред.), все только начинается.

Ты понимаешь внутри, что все так зыбко, боишься пошевелиться. Я уходила с работы в отпуск, берегла себя. Хотя в успешной беременности я ничего этого не делала, так что можно смело сказать, что все это ерунда и можно жить обычной жизнью.

К сожалению, первая беременность остановилась в развитии на девяти неделях. Эту страшную новость Оксана переживала очень болезненно, ведь она уже знала пол ребенка. Тем не менее сам факт беременности давал какую-то зацепку. Репродуктолог сообщила, что это огромнейший прорыв и теперь необходимо будет только разобраться, почему не удалось ее сохранить.

Так получилось, что в этот период врач сама ушла в декрет. Надо отметить, что за все время попыток Оксаны забеременеть в декрет ушли аж три врача. Девушка успела пережить и шок, и гнев, и даже зависть: "Как же так?" Но к тому моменту она уже плотно работала с психологом, и переход к новому врачу только добавил ей уверенности и "привел в чувства".





По опыту могу сказать, что жалеть, сочувствовать и в унисон со мной "плакать" – не нужно. Этого хватает в одиночестве, мы этим занимаемся постоянно.

Вторая врач Оксану всегда поддерживала, но когда девушка в очередной раз начинала распускаться, плакать и говорить, что ничего не получится, врач отвечала: "Оксана, у вас есть другое тело, другой организм, другая жизнь? Нет? Тогда мы эту тему закрываем и давайте действовать". По мнению Оксаны, именно благодаря такому подходу, поддержке и где-то строгости репродуктолога все и получилось.

На родах Оксаны. Фото: предоставлено героиней материала

Но не сразу. После первой неудачной попытки беременности случилась вторая. Плод остановился в развитии на восьми неделях. Для Оксаны это вновь был тяжелый удар, ведь эмбрионов в запасе не было. При каждой попытке получался только один, поэтому для очередного раза приходилось проходить болезненную процедуру с самого начала.

Где-то в середине попыток Оксана начала смотреть условия по усыновлению, но несмотря на успешные истории других семей, чувствовала, что внутреннего отклика не испытывает. Что-то подсказывало, что нужно идти дальше и все обязательно получится. Хотя никто из близкого окружения уже не верил: "В один момент даже мама на полпути мне говорила: "Бросай. Значит, у тебя судьба в другом, значит, тебе не дано иметь детей". Пусть сказано было и не со зла, но слушать это Оксане было очень больно.

Самый ужасный совет, который могут дать окружающие, даже с позиции помощи: "А зачем пытаться? Усыновите". Сколько я этого наслушалась. Это как ножом по сердцу и одновременно муки совести: ты уже столько лет идешь к цели иметь своего ребенка, в то время как в детских домах тысячи детей… Но это не для каждого, к этому нужно прийти душой.

Благодаря работе с психологом Оксана перестала зацикливаться только на теме бесплодия и открыла для себя спорт, танцы и йогу. С репродуктологом они договорились, что пробуют девятую попытку, и если снова неудачно, то пока достаточно. Организму нужно отдохнуть, потому что сил уже не осталось.

За годы попыток Оксана потратила на процедуры и лечение порядка пяти миллионов рублей. Зарабатывала самостоятельно, не позволяла себе никаких путешествий – все деньги уходили на долгожданную беременность. В итоге, после двух неудачных беременностей и восьми попыток, девятая попытка оказалась успешной. Получились три эмбриона, один из которых пересадили Оксане, и он прижился. Долгожданная девочка. Оксана признается, что момент рождения дочери останется в ее памяти на всю жизнь.

Я стала мамой. Это не просто счастье, это самая долгожданная встреча в жизни. Мы так долго шли друг к другу. Я верю в то, что души детей выбирают своих родителей и приходят именно в тот момент, в который должны.

Оксана впервые видит свою дочь. Фото: предоставлено героиней материала

Во многом Оксане удалось преодолеть этот нелегкий путь благодаря поддержке семьи и близких. На родах присутствовала ее мама, и когда ребенок родился, плакали все, включая фотографа. Сегодня девочке уже год и восемь месяцев, и родственники очень внимательно следят за ее развитием. Оксана признается, что все эти годы попыток и ожиданий ее очень изменили. Если раньше она даже не могла смотреть на беременных женщин и избегала родных с детьми, то теперь осознала, что это просто зависть и неумение радоваться за ближнего.

По мнению Оксаны, общество до сих пор достаточно не информировано в вопросе ЭКО, отсюда возникает много мифов и недопонимания. Даже бабушка, которая всей душой переживала за внучку и искренне радовалась ее успешной беременности, когда все получилось, сказала: "Главное, чтобы был здоровый. Но ты точно у них спросила, не подмешали там тебе еще кого?" "И такое восприятие в большинстве случаев", – говорит Оксана.

Разговоры про ЭКО с чужими людьми молодая мама старается не заводить: "Если люди узнают, в первую очередь начинается сочувствие, потом восхищение: "Как ты смогла?" Дальнейшее развитие разговора я обычно пресекаю, мне не хочется кому-то что-то объяснять. Пока еще отношение к ЭКО любопытно-негативное".



В клинике у Оксаны осталось еще два эмбриона, которые криоконсервированы на пять лет.

Конечно, я мечтаю их забрать, родить как минимум одного. Если не я, то обязательно – кому-то. Категорически не допущу уничтожения. Я человек православный, и мне очень больно читать и слушать о том, что говорят батюшки на эту тему.

Оксана не оставляет надежду встретить своего мужчину и создать полноценную семью. Сейчас ее малышке год и восемь месяцев, она абсолютно здоровый и окруженный невероятной любовью ребенок. "Когда я ходила ее крестить, то батюшке не сообщала, что ребенок зачат с помощью ЭКО. Возможно, это неправильно, но я не хотела видеть осуждение и слушать про то, что я совершила большой грех. Я этого наслушалась уже когда делала попытки. Я считаю, что ребенок безгрешен, и любая новая жизнь – от Бога".

Анна, 32 года, мать двоих детей, зачатых разными методами

Анна вышла замуж в 19 лет. Приходилось совмещать учебу и работу, поэтому первые три года в браке было не до детей. Они с мужем копили на собственное жилье. К 22 годам девушка уже начала задумываться о детях, но, несмотря на молодой возраст, у нее начались проблемы со здоровьем: нерегулярный менструальный цикл, затем полное отсутствие месячных около года, боли внизу живота.

На то, чтобы найти "своего" доктора, у Ани ушло долгих пять лет. Сначала она ходила в платную клинику к врачу, которая не специализировалась на проблеме бесплодия, но успешно "разводила" ее на деньги, заставляя бесконечно делать какие-то анализы. Через год Аня решила сменить клинику и пошла в бесплатный областной перинатальный центр.

В России на один миллион населения приходится приблизительно 100 циклов ЭКО. Общее число циклов ЭКО в год достигает порядка 680 тысяч в год. Количество двойняшек и тройняшек, зачатых методом ЭКО, постоянно снижается за счет переноса только одного эмбриона.



Первые пару лет ушли впустую, потому что на тот момент в центре еще не проводили ЭКО, однако и после того, как специальное отделение открылось, девушке дали неутешительные прогнозы. Озвучив диагноз – гипоплазия матки и гормональная недостаточность – врач сразу предупредила об угрозе выкидыша:

Ты не создана для того, чтобы вынашивать и рожать. При таком строении будет выкидыш на двадцатой неделе. О каком ЭКО и беременности может быть речь? Максимум суррогатное материнство или усыновление.

"После этих слов я сползла с кресла и на негнущихся ногах вышла из кабинета. Мое сердце просто разбилось вдребезги. Мне всего 25 лет, а меня уже списали со счетов и так резко", – вспоминает Аня. Придя в себя через неделю, она по совету отца-медика все же решила сходить на консультацию к профессору, которая занимается подобными проблемами. Врач не увидела острых патологий и предложила назначить консилиум из специалистов для выбора тактики лечения.

Дети Ани. Фото: предоставлено героиней материала

Потом был долгий период лечения: выравнивание гормонального фона, операция по устранению синдрома поликистозных яичников, болезненные уколы в живот для стимуляции овуляции и различные таблетки. После всех неудачных попыток терапии врач сказал: "Ну все. Мы идем на ЭКО".

У меня была истерика. Мне казалось, что ЭКО – это последний рубеж, за которым все – пустота. И если это не сработает, то – крах. Я проревела целый день.

Тем не менее Аня стала готовиться к ЭКО. И снова долгие мучения и процесс подготовки к главному шагу. Самым жестоким был курс гирудотерапии, о которой девушка вспоминает с ужасом: "Я до сих пор уверена, что сильнее адской боли, чем укус пиявки в анус, ничего нет и быть не может". Процедуру ей порекомендовали в качестве восстановительной после выскабливания при лапароскопии (метод хирургии, при котором операции на внутренних органах проводят через небольшие отверстия вместо больших разрезов – Прим. ред.).

По словам Ани, ей очень помогла работа с психологом. По совету специалиста, она вновь вернулась к своему хобби – рисованию, а также познакомилась с другими женщинами, у кого получилось родить ребенка по ЭКО. Так у девушки появилась подруга с двумя сыновьями-погодками, с которой можно было делиться всеми переживаниями.

Первая попытка оказалась неудачной: из четырех взятых яйцеклеток получился только один эмбрион, но очень слабый. Он не прижился.

Меня накрыла черная депрессия. Я всерьез думала о самоубийстве. Мне не хотелось жить, плакала целыми днями и ночами, даже на работе были постоянные истерики и неадекватное состояние. Теперь я не боюсь ада после смерти, даже если он есть. Я уже пережила его на земле.

С помощью психолога была проделана огромная работа со страхами и состоянием потери, Аня себя простила и стала морально готовиться, а также готовить мужа и маму к усыновлению. Тем не менее она не оставляла надежду забеременеть и продолжала лечение. И однажды, спустя шесть лет лечения и попыток, это случилось.

Дети Ани. Фото: предоставлено героиней материала

Об очередном ЭКО Аня сказала только маме и близкой подруге. "Я собрала все силы, которые остались, и снова пошла в этот бой. У меня не было обратного пути. Решила, что буду делать ЭКО столько раз, сколько потребуется, до победного конца. Я была настроена на здоровую и желанную беременность. И это случилось", – вспоминает девушка.

В процессе беременности тоже не все было гладко. Возник резус-конфликт между матерью и плодом, который мог повлечь за собой серьезные осложнения, вплоть до необходимости внутриутробного переливания крови. Однако вмешательства не потребовалось, и роды прошли естественным путем.

Я часто жалею, что родила в 30 лет, а не раньше. Боюсь быть "старой мамкой", боюсь не успеть… Сейчас я понимаю, что надо было делать ЭКО раньше, хотя бы года на три. Но я откладывала эту процедуру до последнего, когда уже исчерпали себя все остальные методы.

Через год после рождения мальчика Аня с мужем стали готовить документы ко второму ЭКО. При этом на УЗИ ей сообщили, что своих яйцеклеток уже не осталось и придется брать донорскую. Но вопреки всем прогнозам врачей Ане все же удалось забеременеть самостоятельно. И второй ребенок появился на свет уже через два года и два месяца после рождения первого.

Сегодня Аня – счастливая мама двух мальчишек, зачатых разными методами, но абсолютно одинаково любимых. Близкие друзья в курсе ее жизненной ситуации, однако всем знакомым подряд Аня об этом не рассказывает. У детей пока таких вопросов не возникает, да и молодая мама без повода разговор инициировать не собирается: "Если мои дети зададут вопрос, я считаю, здесь скрывать нечего. Для меня процедура ЭКО – это такой же естественный процесс, как и другие достижения цивилизации. И для меня не стоит вопрос, ребенок свой, зачат по божественному соизволению или еще как-то".