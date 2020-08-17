Пациента с гниющей заживо ротовой полостью вылечили врачи в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мужчину, у которого заживо начала гнить ротовая полость, вылечили врачи Видновской районной клинической больницы, сообщает Агентство "Москва". В пресс-службе министерства здравоохранения Московской области уточнили, что у пациента также был диагностирован коронавирус.

"У 38-летнего мужчины начали развиваться подкожные воспаления, так как он решил самостоятельно лечить себе флюс. Специалисты диагностировали у него одонтогенную флегмону дна полости рта и передней грудной стенки. Кроме того, пациент был болен коронавирусом. Бригада отделения челюстно-лицевой хирургии МОНИКИ провела экстренную операцию: флегмону вскрыли, дренировали и удалили нежизнеспособные ткани", – рассказали в пресс-службе.

На место поражения мужчине пришлось пересадить участок кожи с бедра. Отмечается, что пациент быстро идет на поправку. Также он проходит терапию от коронавирусной инфекции.

Ранее подмосковным врачам удалось вырезать пациентке опухоль головного мозга размером с куриное яйцо. Женщина даже не догадывалась о своем заболевании.