В Подмосковье врачи удалили опухоль головного мозга размером с куриное яйцо

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Одинцовской больнице специалисты удалили 58-летней пациентке опухоль головного мозга размером с куриное яйцо, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

Менингиому головного мозга диаметром 6 сантиметров у женщины обнаружили после того, как она была доставлена в медицинское учреждение без сознания.

"Она даже и не догадывалась о своем заболевании. Опухоль росла из оболочек, что затрудняло доступ к ней. Кроме того, она была довольно крупного размера", – рассказала главный врач Одинцовской больницы Андрей Фадеев.

Специалисты провели микрохирургическую операция с применением операционного микроскопа. Оборудование позволило отделить опухоль от важных сосудов щадящим методом, а также уменьшить возможные неврологические осложнения. Уточняется, что пациентка чувствует себя хорошо и продолжает лечение под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что в Москве во время операции кесарева сечения пациентке удалили аппендицит. Малыш при этом появился на свет полностью здоровым.