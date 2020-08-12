В Подмосковье врачи удалили опухоль головного мозга размером с куриное яйцо

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Одинцовской больнице специалисты удалили 58-летней пациентке опухоль головного мозга размером с куриное яйцо, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.
Менингиому головного мозга диаметром 6 сантиметров у женщины обнаружили после того, как она была доставлена в медицинское учреждение без сознания.
"Она даже и не догадывалась о своем заболевании. Опухоль росла из оболочек, что затрудняло доступ к ней. Кроме того, она была довольно крупного размера", – рассказала главный врач Одинцовской больницы Андрей Фадеев.
Специалисты провели микрохирургическую операция с применением операционного микроскопа. Оборудование позволило отделить опухоль от важных сосудов щадящим методом, а также уменьшить возможные неврологические осложнения. Уточняется, что пациентка чувствует себя хорошо и продолжает лечение под наблюдением врачей.
Ранее сообщалось, что в Москве во время операции кесарева сечения пациентке удалили аппендицит. Малыш при этом появился на свет полностью здоровым.
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