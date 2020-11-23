Бурятские врачи извлекли из желудка девочки "валенок"

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В Бурятии врачи извлекли из желудка 12-летней девочки 15-сантиметровый клубок волос, напоминающий по форме валенок. Об этом сообщает Детская республиканская клиническая больница в своем Instagram.

Врачи рассказали, что длительное время ребенок жаловался на ноющие боли в животе. Также девочку рвало, и у нее был снижен аппетит. На рентген-исследовании медики обнаружили огромную опухоль в желудке.

Ребенка прооперировали, и из ее желудка извлекли "трихобезоар". Это комок, образованный из клубка волос или шерсти, со слизью и содержимым желудка. Жизни девочки уже ничто не угрожает, ее выписали из больницы.

В сентябре хирурги детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского извлекли туфельку куклы Барби из пищевода семимесячного младенца.

Матери показалось, что сын схватил сливу и проглотил ее вместе с косточкой, которая привела к потере сознания. Позднее ребенок пришел в себя, но начал закашливаться, а также у него отсутствовал аппетит. Врачи осмотрели ребенка и провели ему диагностическое исследование пищевода, в рамках которого заметили инородное тело.