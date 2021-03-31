Новосибирские врачи провели уникальную операцию по удалению опухоли

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Новосибирске врачи провели операцию по удалению раковой опухоли шейки матки сразу после кесарева сечения – женщина смогла родить здорового малыша. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Онкология была диагностирована у многодетной матери из Тогучинского района на раннем сроке беременности. Несмотря на болезнь, женщина решилась на роды, находясь под особым наблюдением онкологов и акушеров в течение всей беременности.
Уникальную операцию провели специалисты гинекологического отделения областного онкодиспансера и областного перинатального центра.
Благодаря успешным действиям медиков родился здоровый мальчик весом 1,5 килограмма. Его назвали Захаром, в настоящее время он находится в перинатальном центре.
Ранее врачи Московского областного онкологического диспансера в Балашихе провели операцию по удалению из легкого 47-летней пациентки опухоли весом около 1,5 килограмма. Плоскоклеточный рак распространился на окружающие ткани и органы на площади более 30 сантиметров.
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