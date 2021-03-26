В Балашихе врачи удалили из легкого пациентки опухоль весом около 1,5 кг

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В Московском областном онкологическом диспансере в Балашихе провели операцию по удалению из легкого 47-летней пациентки опухоли весом около 1,5 килограмма.

В медучреждение поступила женщина с плоскоклеточным раком левого легкого, который распространился на окружающие ткани и органы на площади более 30 сантиметров.

В результате хирурги провели сложную комбинированную операцию, которая длилась более четырех часов, говорится на сайте регионального Минздрава.

Опухоль была удалена единым блоком с прилежащими окружающими органами, в которые она вросла: легким, диафрагмой, грудной стенкой с ребрами и селезенкой.

Врачи отметили, что успешное проведение такой "объемной операции", – это большая командная работа. В данный момент пациентка выписана, ей предстоит пройти курс химиотерапии.

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