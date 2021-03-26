В Петербурге женщина впервые стала матерью в 58 лет

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Медики петербургского перинатального центра № 1 приняли роды у 58-летней женщины. Она впервые стала матерью, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Малыш появился на свет немного недоношенным. Тем не менее проблем со здоровьем у него не наблюдалось.
У данной женщины, по информации СМИ, непростая судьба. В тот момент, когда петербурженке было 29 лет, ее будущий муж пропал в Афганистане: тогда в регионе шли боевые действия.
В итоге женщина решила ждать жениха и бросила все силы на работу, занималась гидроэнергетикой. В 31 год она стала кандидатом наук, в 39 – доктором.
Три года назад в жизни женщины появился новый возлюбленный. Вместе с супругом жительница Санкт-Петербурга захотела родить ребенка, прибегнув к репродуктивным технологиям.
В Петербурге квоту на ЭКО паре не выделили, сославшись на возраст. В Москве их запрос одобрили, но первая беременность окончилась неудачно. На втором месяце женщина потеряла ребенка. Однако она не стала отказываться и попробовала родить во второй раз, еще раз пройдя процедуру.
В итоге роды провели путем кесарева сечения, операция прошла благополучно.
Ранее акушер-гинеколог рассказал о всех рисках беременности после 35 лет. Врач отметил, что вероятность родить ребенка-гения или спокойного послушного ребенка после 35 лет ровно такая же, как и при беременности в более молодом возрасте.
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