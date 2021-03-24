Названы регионы России с самой высокой ожидаемой продолжительностью жизни

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Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни, по оценке Росстата, в 2020 году зафиксирована в Ингушетии, сообщает RT.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – это число, которое в среднем предстояло бы прожить человеку из поколения родившихся в данном году. Это при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого вычислен показатель.

В Ингушетии этот показатель составляет 81,2 года. Второе место занимает Дагестан (76,4 года), затем следуют Москва (76,2), Карачаево-Черкесия (74,8) и Кабардино-Балкария (74,4).

Самые низкие показатели зафиксировали на Чукотке (65,8), в Туве (66,3), Амурской области (67,4), в Еврейской автономной области (67,5) и в Забайкальском крае (68,2).

Руководитель отдела здоровья и самосохранительного поведения Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Алла Иванова подчеркнула, что в России есть устойчивый региональный вектор изменения продолжительности жизни. Она отметила, что в основе этого лежат фундаментальные причины, сформированные еще в советское время.

"Конечно, главное и основное – развитие социальной инфраструктуры, услуг для населения, уровень жизни населения и социальная структура населения, а также характер занятости. Работа в добывающих отраслях, жизнь в довольно сложных природно-климатических условиях – это все факторы, которые не способствуют высокой продолжительности жизни", – пояснила Иванова.

Ранее стало известно, что на фоне пандемии ожидаемая продолжительность жизни в РФ снизилась впервые с 2003 года. По итогам 2020 года ожидаемая продолжительность жизни в стране составила 71,1 года. По прогнозам специалистов, в этом году данный показатель составит 71,7 года, в 2022-м – 72,3 года, в 2023-м – 72,9 года, в 2024-м – 73,6 года.