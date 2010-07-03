Ученые назвали простой способ спастись от старческой деменции

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Ученые из Университетского колледжа Лондона открыли элементарный способ пресечь развитие старческой деменции, сообщают "Дни.ру".

Выяснилось, что высокая социальная активность в возрасте 50–60 лет значительно снижает риск слабоумия и других заболеваний мозга в будущем. Согласно данным исследования, у тех, кто ежедневно общался с друзьями, вероятность развития деменции уменьшалась на 12% по сравнению с теми, кто проявлял социальную активность лишь раз в несколько месяцев.

В исследовании участвовали 10228 человек, всего в период с 1985 по 2013 год было проведено шесть опросов.

Ранее в Минздраве назвали российские регионы, в которых зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами. В 2018 году больше всего подтвержденных случаев выявили в Санкт-Петербурге – это 4700 пациентов. В Москве зарегистрировано 2844 таких случая, в Татарстане – 2555. В пятерку "лидеров" также вошли Башкирия (2400) и Челябинская область (2100).