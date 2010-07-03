Дни открытых дверей пройдут в столичных больницах в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В ноябре в столичных больницах пройдут дни открытых дверей в рамках проекта "Входите, открыто!". Горожане смогут обследоваться у специалистов и познакомиться с методикой нейрофитнеса, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Занятия для родителей "Фебрильные судороги" и "Синдром гиперактивности" пройдут 1 октября в детской городской клинической больнице имени Башляевой.
4 октября в городской клинической больнице имени Виноградова пройдет занятие школы отцов "Я – папа!". Будущим родителям расскажут, как помочь супруге в процессе партнерских родов.
5 ноября городская клиническая больница имени Кончаловского приглашает на занятия в рамках проекта "Женское здоровье. 45+". Специалисты расскажут о принципах гормональной терапии и дадут советы по сохранению красоты и молодости.
В Научно-практическом центре имени Соловьева 7 ноября проведут лекторий "Путь к себе", состоящий из трех частей. Пришедшие узнают о методике нейрофитнеса. Также пройдет лекция "Работа с чувством вины" и постановка театра "Пазлы для взрослых".
В городской клинической больнице № 13 состоится занятие, посвященное уходу за тяжелобольными. Всех желающих ждут 13 ноября. Занятие проведут специалисты, владеющие уникальными навыками организации социальной помощи.
18 ноября в психиатрической больнице № 13 психолог Юлия Жукова прочитает лекцию "Тревоги и фобии". Собравшимся расскажут о причинах возникновения тревоги, а также дадут практические рекомендации, помогающие ее преодолеть.
22 ноября в инфекционной клинической больнице № 2 пройдет лекция "Профилактика инфекционных заболеваний во время беременности – компонент профилактики преждевременных родов".
23 ноября в детской городской клинической больнице имени Башляевой врачи будут вести консультативный прием детей.
Кроме того, с 28 ноября по 1 декабря на территории дизайн-завода "Флакон" Психиатрическая клиническая больница № 1 имени Алексеева организует психологический просветительский фестиваль.
С более подробной информацией можно ознакомиться на mos.ru.
29 и 21 октября в 59 медучреждениях столицы пройдет бесплатная акция по профилактике и ранней диагностике инсульта. Москвичи смогут пройти комплексное обследование и получить консультацию невролога. Также их приглашают на лекции.
Кроме того, 29 и 31 октября мужчины от 45 лет и женщины от 50 лет смогут бесплатно и без направления сделать ультразвуковую доплерографию сосудов шеи (УЗДГ) по месту прикрепления к поликлинике. Исследование будут проводить с 09:00 до 18:00 в 33 медицинских организациях.
Для участия в акции нужно предварительно записаться по телефону поликлиники или больницы. С собой надо взять паспорт гражданина России и полис ОМС, выданный на территории столицы.
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