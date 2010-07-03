Москвичей пригласили бесплатно проверить сердце и сосуды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Бесплатная акция по профилактике и ранней диагностике инсульта пройдет в 59 медучреждениях столицы 29 и 31 октября. Она приурочена ко Всемирному дню борьбы с инсультом, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Москвичи смогут пройти комплексное обследование и получить консультацию невролога. Также их приглашают на лекции.

29 октября горожан ждут с 10:00 до 18:00 в 45 центрах здоровья и отделениях или кабинетах профилактики при городских поликлиниках. Всем желающим сделают экспресс-оценку состояния сердца, измерят артериальное давление, определят индекс массы тела, проведут экспресс-анализы крови и другие исследования.

Кроме того, 29 и 31 октября мужчины от 45 лет и женщины от 50 лет смогут бесплатно и без направления сделать ультразвуковую доплерографию сосудов шеи (УЗДГ) по месту прикрепления к поликлинике. Исследование будут проводить с 09:00 до 18:00 в 33 медицинских организациях.

Для участия в акции нужно предварительно записаться по телефону поликлиники или больницы. С собой надо взять паспорт гражданина России и полис ОМС, выданный на территории столицы.

Лекции пройдут 29 октября в 11 поликлиниках. Врачи-неврологи расскажут о симптомах инсульта и алгоритме действий в случае их возникновения.

31 октября еще в 11 медицинских организациях проведут встречи с больными, перенесшими инсульт, и их родственниками. Медики дадут рекомендации по образу жизни пациентов, правильному уходу за ними и профилактике возникновения у них вторичного инсульта.

По словам главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, столичная медицина располагает всеми условиями для эффективной борьбы с инсультом – начиная от скорой помощи и заканчивая инновационными методами удаления тромбов из сосудов головного мозга. В то же время он подчеркнул, что решающую роль играет время – чем быстрее пациенту начнут оказывать помощь, тем больше шансов на его спасение.

15 октября Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова отпраздновала свое 100-летие. Ранее представители консалтинговой компании PwC презентовали результаты международного исследования. Согласно проведенному анализу, московская служба скорой помощи оказалась на втором месте по эффективности среди экстренных медицинских служб мегаполисов мира.

На первом месте оказался Берлин, на третьем – Нью-Йорк. Дальше – Париж и Сингапур. Всего эксперты сравнили службы скорой помощи 15 мегаполисов мира. В список также вошли Шанхай, Дели, Мехико, Лондон, Сеул, Сан-Паулу, Рим, Гонконг, Токио, Йоханнесбург. Оценивали то, насколько быстро работают службы, довольны ли пациенты и многое другое.