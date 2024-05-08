Aftonbladet: 11 солдат пострадали на учениях НАТО в Швеции

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Одиннадцать солдат пострадали во время учений НАТО в Швеции в результате прыжков с парашютами. Об этом сообщает газета Aftonbladet.

"Одиннадцать человек получили ранения после прыжка с парашютом во время учений НАТО Swift Response в Скиллингарид в провинции Смоланд", – указано в сообщении.

Отмечается, что солдаты получили переломы и раны, девять человек пришлось эвакуировать вертолетом. Двоих пострадавших доставили в больницы.

Ранее сообщалось, что польская армия массово перебросит технику на север страны, в том числе к границам с Калининградской областью в связи с учениями НАТО Steadfast Defender 2024.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал учения НАТО "опасной игрой с огнем". Политик заявил, что Россия не собирается нападать ни на одну страну НАТО, однако если одно из государств посягнет на территориальную целостность РФ, то она ответит.

