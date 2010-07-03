Московская скорая помощь по эффективности заняла второе место в мире – PwC

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Московская служба скорой помощи, которая 15 октября отметила 100-летие, стала второй по эффективности работы среди еще 14 мегаполисов мира. Об этом сообщили представители консалтинговой компании PwC во время презентации международного исследования "Анализ эффективности организации оказания скорой медицинской помощи в мегаполисах мира".
Эксперты сравнивали службы скорой помощи Москвы, Парижа, Шанхая, Дели, Мехико, Лондона, Берлина, Сингапура, Сеула, Сан-Паулу, Рима, Гонконга, Токио, Нью-Йорка и Йоханнесбурга, передает Агентство "Москва".
Первое место в рейтинге занял Берлин. На третьем месте после Москвы – Нью-Йорк, за ним – Париж и Сингапур.
Сравнение проводили по таким направлениям, как скорость работы, оснащенность и индекс удовлетворенности пациентов. В частности, анализировалось время соединения с оператором, время регистрации обращения в диспетчерском центре, среднее время прибытия к пациенту, среднее время доставки больного в экстренном состоянии и наличие ложных вызовов.
Также учитывалось наличие оборудования, количество бригад, вертолетов, вертолетных площадок, больниц и подстанций скорой помощи.
Московская скорая помощь заняла третье место после Берлина и Йоханненсбурга по оснащенности, второе место после Лондона по количеству бригад на 100 тысяч жителей. Первое место она заняла по скорости ответа оператора, второе место после Берлина – по скорости регистрации обращения.
В среднем время от регистрации обращения в московскую скорую помощь до начала выезда бригады составляет 2 минуты 30 секунд. Это самый маленький показатель среди мегаполисов мира. Затем следуют Нью-Йорк – 5 минут, и Лондон – 7 минут 24 секунды.
Московская скорая быстрее всех в мире приезжает на вызов. С момента звонка медикам до их приезда в среднем проходит 14 минут 34 секунды. За Москвой следуют Лондон с 17 минутами 13 секундами, Нью-Йорк с 17 минутами 55 секундами и Берлин с показателем в 21 минуту 9 секунд.
Индекс удовлетворенности работой скорой помощи в российской столице составил 95%. Выше этого результат только в Париже, где он составил 96%. На третьем месте идет Нью-Йорк и 94%. Следом – Сингапур и Берлин с 93% и 90% соответственно.
Сегодня в службе скорой помощи Москвы работают 11,4 тысячи сотрудников, более тысячи бригад скорой и 186 бригад неотложной медицинской помощи. Бригады совершают четыре миллиона вызовов в год и 12 тысяч выездов в сутки. В распоряжении скорой помощи Москвы находится 60 подстанций.
18 июля 1919 года был подписан протокол заседания коллегии врачебно-санитарного отдела об организации станции скорой помощи в Москве. Первый выезд машины скорой помощи состоялся позднее – 15 октября 1919 года. Именно эта дата стала днем основания службы.
"Мосгорсправка": история скорой
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