Новая межрегиональная ярмарка заработала в Москве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

На месте сезонной ярмарки выходного дня заработала новая межрегиональная ярмарка в Лосиноостровском районе Москвы. Об этом сообщили в департаменте торговли и услуг Москвы, передает портал мэра и правительства Москвы.

Ярмарка находится на Таймырской улице. На ее прилавках посетители могут увидеть продукты для повседневного рациона и национальные деликатесы. Москвичи могут приобрести свежие овощи и фрукты, зелень, авторские сыры, мясо, рыбу, морепродукты, мед с частных пасек и разнообразное варенье. Каждая партия продуктов проходит проверку комитета ветеринарии столицы.

Продукты поставляют фермеры из Белгородской, Владимирской, Костромской, Липецкой, Московской, Новгородской, Псковской, Тамбовской, Тверской, Магаданской, Мурманской областей, Якутии и других регионов страны.

Ярмарки открыты во всех округах Москвы с 10:00 до 20:00, кроме понедельника.

Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что товары российских производителей составляют более 80% продуктов питания в рационе москвичей. Спрос на молоко, сахар, подсолнечное масло и хлеб практически полностью удовлетворяют отечественные фермеры и предприятия. Доля российских мясных продуктов на столичном рынке за 10 лет увеличилась с 56 до 94%, рыбы и консервов – с 60 до 80%, молочной продукции – с 68 до 85%, овощей – с 59 до 72%.

