Дождь и мокрый снег ожидаются в Москве 8 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная с прояснениями погода, мокрый снег и дождь прогнозируются в Москве 8 мая, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах 5–7 градусов, в Подмосковье – от 3 до 8 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в Москве зафиксировали самое холодное 7 мая за последние 25 лет. Ночью температура составляла от минус 0,2 до плюс 0,7 градуса. Рекорд же минимальной температуры за вековую историю наблюдений в столице зафиксировали в 1942 году, когда ночью столбики термометров упали до минус 2 градусов.

В столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков и желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Предупреждение актуально с 21:00 7 мая до 09:00 8 мая.

