Жителей столицы предупредили о грозе с градом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Гроза с градом и сильным ветром ожидается в Москве в ближайшие часы, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По прогнозам синоптиков, до 22:00 19 июня в городе местами ожидаются дожди с грозами, град и сильный ветер, порывы которого могут доходить до 18 метров в секунду. Ранее аналогичное предупреждение было выпущено для области на субботу.

Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить. При сильном ветре рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями, а также не парковать рядом с ними автомобили.

В Москве 18 июня выпало рекордное количество осадков. К 18:00 показатель на ВДНХ достиг 37 миллиметров. Предыдущий рекорд принадлежал 18 июня 1928 года с 27,4 миллиметра осадков. Всего в период с 1 по 18 июня в городе выпало 123 миллиметра осадков. Это больше месячной нормы на 64%.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в предстоящие выходные в город придет похолодание. По его словам, в субботу с приближением холодного атмосферного фронта ливни и грозы приобретут более значимый характер.

Днем воздух в городе прогреется до +28 градусов, а в воскресенье столбики термометров могут опуститься до +23 градусов. Такие показатели, по данным синоптиков, будут соответствовать климатической норме для июня.

