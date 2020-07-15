Москвичей предупредили о ливне с грозой до вечера среды

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В столице в среду вечером ожидается дождь, гроза и сильный ветер, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 16 до 21 часа 15 июля в Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза с порывами ветра 12–17 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Водителям напомнили, что грозы ухудшают видимость на дороге. В связи с чем, как отмечают в МЧС, лучше отказаться от поездок на личном транспорте.

Пешеходам, которые будут на улице, рекомендуют укрываться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты. Ко всему прочему, горожан предупредили, что при непогоде не надо укрываться под деревьями.

Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, коммунальные службы города продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за непогоды.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк ранее объявила, что в Москве в среду, 15 июля, установится прохладная погода с дождями. При этом настолько сильных дождей, которые обрушились на Москву накануне вечером и минувшей ночью, уже не ожидается.

По словам Волосюк, воздух в столице прогреется до плюс 19–21 градуса, по области – до плюс 18–23 градусов. Кроме того, синоптики прогнозируют порывистый ветер со скоростью в пределах 4–9 метров в секунду.

Как заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова, 15 июля ожидается рекордное значение по атмосферному давлению. Оно может упасть до 735 миллиметров ртутного столба. Более экстремальное значение – 731,8 миллиметра ртутного столба – было зафиксировано только в 1980 году.