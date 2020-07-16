Почти месячная норма осадков выпала в Москве к 16 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Практически месячная норма осадков уже выпала в столице по состоянию на 16 июля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на портал "Метеоновости".

"За июль на ВДНХ выпало 92,9 миллиметра осадков. Сегодня дождь в Москве продолжится, и месячная норма по осадкам будет выполнена", – рассказали синоптики.

Специалисты отметили, что в Тушине стандарт за месяц уже превышен – объем выпавших осадков составляет 135% от нормального показателя.

Что касается Московской области, то самым дождливым ее участком стал город Клин. С начала июля здесь зафиксировали превышение нормы на 150 процентов.

По прогнозу центра погоды "Фобос", четверг, 16 июля, станет самым холодным днем в Москве с начала месяца. Синоптики прогнозируют температуру воздуха на уровне 16-18 градусов. Кроме того, продолжатся кратковременные дожди.

