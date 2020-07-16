Рекорд низкого давления в Москве 15 июля не состоялся

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Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что рекорд по показателям атмосферного давления в среду, 15 июля, в Москве не был установлен. Об этом сообщает РИА Новости.

"Рекорд принадлежит 1980 году, тогда давление было 975,7 гектопаскаля, или 731,8 миллиметра ртутного столба. Рекорда не было", – заявил метеоролог.

По словам Леуса, минувшая ночь, несмотря на дождь, не стала серьезной проблемой. По всей Москве выпало порядка 10% процентов от месячной нормы осадков, которая составляет 94 миллиметра.

Ранее главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве 15 июля вероятно низкое давление – на уровне 980 гектопаскалей, или 735 миллиметров ртутного столба, что близко к рекорду.

По прогнозам синоптиков, четверг, 16 июля, может стать самым холодным днем в столице с начала месяца. Ожидается, что воздух прогреется всего до 16-18 градусов тепла.

