У черного перца обнаружили способность подавлять активность COVID-19

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Ученые из Индийского технологического института предполагают, что содержащийся в черном перце пиперин способен блокировать действие частей SARS-CoV-2, которые отвечают за размножение и проникновение в организм человека, сообщает РИА Новости.
Благодаря методу компьютерного моделирования исследователи изучили взаимодействие 30 специй с вирусом и обнаружили, что все они связываются с белком S, который помогает ему присоединиться к рецептору клетки-хозяина, и с главной протеазой, отвечающей за размножение. Пиперин черного перца ведет себя активней всех.
По мнению специалистов, перец и сам может быть противовирусным и противопростудным средством, так как он повышает иммунитет.
"Во многом свойства перца связаны не с прямым взаимодействием соединений с вирусными частицами и бактериями, а со стимулированием защитных свойств организма", – рассказала директор Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского Мария Ведунова.
Ранее врач рассказала, от каких продуктов нужно отказаться в пандемию. По словам эпидемиолога Видновской районной клинической больницы Московской области Ольги Ненастиной, следует отказаться от фастфуда, жареной и консервированной пищи и сахара.
Также заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее рассказала, что переохлаждение является фактором, ослабляющим иммунитет к коронавирусной инфекции. Она отметила, что в период роста заболеваемости COVID-19 стоит стараться как можно чаще находиться в тепле.
В России за сутки выявили еще 13 592 новых случая COVID-19
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