В Москве нашли необычные тротуарные решетки с призмами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Необычные тротуарные решетки со вставками из стеклянных световых призм нашли на Большой Сухаревской площади около дома 16/18, строения 1. Находки обнаружили во время работ по благоустройству Даева и Ананьевского переулков, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Чугунные решетки, изготовленные на рубеже XIX–XX веков, лежали под слоем асфальта на тротуаре. Одна из них сильно проржавела, но оказалась практически целой. Большинство световых призм отсутствовало. У другой утрачены не только иллюминаторы, но и часть самой решетки.

Световые призмы запатентовал в 1881 году изобретатель из Бостона Джеймс Пенникуик. В Москве их использовали для освещения подвалов. Призмы преломляли световые лучи, освещая подземные помещения дневным светом.

Однако весной и осенью через щели в решетках в подвалы проникала дождевая вода, а зимой они покрывались сугробами, а стеклянные призмы зачастую разбивали дворники, коловшие на тротуаре лед. В результате в 1930-е годы решетки закатали в асфальт.

Находки передали реставраторам. Их очистят от ржавчины, обработают специальным консервирующим составом, а утерянные световые призмы заменят стеклами. После реставрации тротуарные решетки вернут на то место, где они располагались.

Подвалы, которые они освещали, не сохранились, поэтому прежней роли источника дневного света решетки играть не будут, но станут новой достопримечательностью в центре города.

Более 10 аналогичных окон-решеток обнаружили в 2015 году на Мясницкой улице во время работ по благоустройству. Уникальную находку передали в реставрационные мастерские политехнического техникума № 2. В мае 2016 года две решетки вернули на историческое место на Мясницкой, остальные передали в Музей Москвы.

Ранее Столичные археологи отреставрировали артефакты XVI–XIX веков. Более 20 тысяч фрагментов кухонной и столовой керамической посуды обнаружили во время раскопок в период с 2015 по 2017 год на Большой Ордынке и в Кадашевском тупике.

За это время специалисты воссоздали 20 сосудов – белоглиняные горшки, кувшины, поливные или муравленые миски и кружки, а также чернолощеный кувшин. В дальнейшем артефакты станут экспонатами одного из музеев Москвы.