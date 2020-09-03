Археологи отреставрировали находки с Большой Ордынки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные археологи отреставрировали артефакты XVI–XIX веков, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Специалисты обнаружили более 20 тысяч фрагментов кухонной и столовой керамической посуды во время раскопок в период с 2015 по 2017 год на Большой Ордынке и в Кадашевском тупике. За это время они воссоздали 20 сосудов – белоглиняные горшки, кувшины, поливные или муравленые миски и кружки, а также чернолощеный кувшин. В дальнейшем найденные отреставрированные артефакты станут экспонатами одного из музеев Москвы.

"Научная реставрация керамики – очень сложный и трудоемкий процесс. Сначала археологи сортируют найденные фрагменты по цвету глины. Затем части сосудов группируют по виду того изделия, к которому они относятся, например, кувшин, горшок или миска", – рассказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В коллекции реставраторов представлен в том числе чернолощеный кувшин XVI столетия с блестящей поверхностью. Этот прибор является образцом парадной столовой посуды. Подобные изделия в то время пользовались особой популярностью, однако позволить себе могли их не все.

"Керамическая посуда – не редкость среди археологических находок. Однако каждый найденный артефакт позволяет специалистам пополнить свои знания о московской керамике. Например, восстановленные кувшины XVI–XIX веков имеют формы, отличные от тех, которые были известны специалистам ранее", – пояснил Емельянов.

Ранее сообщалось, что в Москве за последние девять лет археологи обнаружили 45 тысяч артефактов, в этом году раскопки будут вестись почти на 200 площадках города. Зачастую раскопки проводят перед ремонтными и строительными работами, а также при благоустройстве улиц.

В нынешнем году главные площадки раскопок расположены на пересечении улицы Большой Полянки и Старомонетного переулка, на Китай-городе на месте бывших Теплых торговых рядов, на территориях Новодевичьего монастыря, кинотеатра "Художественный" и бывшей Гончарной слободы в Заяузье.

