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Наука

09:16

Археологи обнаружили 27 нетронутых саркофагов в Египте

наука за рубежом

Фото: AP Photo/Amr Nabil

Египетские археологи нашли 27 саркофагов в древнем некрополе Саккара. По словам ученых, их не открывали с момента захоронения, сообщает "Мир 24".

Возраст захоронений составляет более 2,5 тысячи лет. Деревянные саркофаги находятся в хорошем состоянии, покрыты изящными рисунками и иероглифами. В условиях пустыни сохранились синяя краска и охра.

Саркофаги находились на глубине 11 метров под землей. Также были обнаружены красочно украшенные артефакты. Теперь археологам предстоит выяснить, кто захоронен в саркофагах.

Работы в Саккаре продолжаются. Власти страны полагают, что новые открытия будут способствовать возобновлению турпотока в страну.

Саккара находится в 30 километрах от Каира, 3000 лет назад была главным некрополем Мемфиса – столицы Древнего Египта.

Ранее ученые заявили, что гиксосы, которые правили Египтом в XVII веке до нашей эры, не являлись иностранными захватчиками. Они пришли к власти изнутри государства.

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