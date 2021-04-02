Ресторан на воде откроют в парке Северного речного вокзала в Москве

Фото: Москва 24
Ресторан на воде появится в южной части набережной парка Северного речного вокзала в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе департамента капитального ремонта.
Уточняется, что павильон возведут в рамках общей концепции благоустройства территории. Его построят в едином стиле с остальными кафе, которые находятся на набережной.
В настоящее время выполнено устройство фундамента, с помощью металлоконструкций сформирован каркас павильона. Помимо этого, специалисты возвели колонны, смонтировали связующие балки и конструкции кровли. Также там уже выполнили внутреннюю и внешнюю отделку, на данный момент ведут установку розеток, светильников и пожарных оповещателей.
Площадь нового заведения составляет порядка 700 квадратных метров. Одновременно в нем смогут разместиться около 170 отдыхающих. Во внешнем оформлении павильона использовали специальные панели для наружной отделки и витражную систему, имеющую подвижные створки.
Ранее сообщалось, что в столице начали открывать летние кафе и веранды. Известно, что в городскую схему включили 3 221 заведение. Город поддерживает рестораторов, предоставляя им с 2012 года возможность бессрочно и безвозмездно размещать летние веранды и сезонные кафе на территории столицы без оформления земельно-правовых отношений.
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