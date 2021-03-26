Причалы и набережные Москвы начали готовить к навигации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице началась подготовка причалов и набережных к открытию пассажирской навигации, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства промывают лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, проводится пескоструйная обработка гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов для последующей покраски. При необходимости будет сделан локальный ремонт гранитных и бетонных оснований причалов, произведена замена изношенных резиновых причальных отбойников", – сказал вице-мэр.
Он пояснил, что для обеспечения безопасности пассажиров на причалах будет обновлена разметка ограничительных линий и указателей движения на высадку и посадку. Бирюков отметил, что на причалах Северного речного вокзала пройдут специальные работы по подготовке к навигации.
"Кроме стандартной промывки и уборки территории, запланированы работы по организации диспетчерской и береговых служб, которые отвечают за расстановку судов по причалам, обеспечивают швартовку и стоянку. Будет налажена работа гидрантов для заправки судов питьевой водой, подготовлены устройства для их подключения к береговому энергоснабжению", – заявил Бирюков.
Он сообщил, что с открытием навигации 17 причалов Северного речного вокзала, которые были капитально отремонтированы в прошлом году, начнут принимать крупные гражданские и грузовые суда.
Ранее Бирюков заявил, что городские службы усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными перед пропуском весеннего паводка. На данный момент для недопущения подтопления инженерных сооружений реализуется комплекс превентивных мер. Специалисты проводят проверку состояния насосов в транспортных тоннелях и подземных пешеходных переходах.
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