В Москве в преддверии весеннего паводка усилен контроль за тоннелями и набережными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Городские службы усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными перед пропуском весеннего паводка. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что зимний период стал одним из самых снежных за последние годы. В связи с рекордными морозами толщина снега и льда на водоемах превысила параметры прошлых лет, что может привести к более интенсивному пропуску паводка, уточнил заммэра.

На данный момент для недопущения подтопления инженерных сооружений реализуется комплекс превентивных мер. Специалисты проводят проверку состояния насосов в транспортных тоннелях и подземных пешеходных переходах. Кроме того, приводят в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети, производят очистку зумпфов от ила, грязи и песка.

Ранее Бирюков сообщил, что комплекс городского хозяйства приступил к финальному этапу подготовки фонтанов Москвы к открытию сезона. По его словам, традиционно фонтаны запускают в Москве в конце апреля, но их подготовку начинают заранее.