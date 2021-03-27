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Какие городские объекты благоустроят в Москве в 2021 году

Остров Балчуг, парк "Яуза" и Красная Пресня. Главное о благоустройстве столицы в 2021 году
город благоустройство

С приходом весны в столице возобновляются работы по благоустройству территорий. В этом году жителей и гостей города ждет несколько крупных проектов: работы на острове Балчуг и прилегающих улицах, благоустройство еще одной части территории будущего парка "Яуза", а также обновление Красной Пресни и создание пешеходных маршрутов на Звенигородском шоссе. Подробности читайте в нашем материале.

Озеленение и места отдыха на Красной Пресне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Улица Красная Пресня и Звенигородское шоссе пополнят список качественных зеленых прогулочных маршрутов столицы. После благоустройства новое пространство подойдет как для вечернего променада, так и для отдыха с детьми.

Начнут с озеленения. Как рассказал Сергей Собянин, на старинную улицу вернутся деревья, кустарники и газоны, которые исчезли оттуда десятилетие назад.

Проект благоустройства ставит своей целью подчеркнуть значение Красной Пресни как знаковой и уникальной улицы Москвы, а на Звенигородском шоссе – создать комфортную среду для местных жителей.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Так, на нечетной стороне улицы появится обновленная зона для прогулок, которая будет отделена от проезжей части зеленой аллеей, состоящей из свежевысаженных лип, рябин и кленов. А на Красной Пресне и улице Трехгорный Вал будет находиться небольшая видовая зона, включающая в себя детскую площадку и места для отдыха.

Что касается Звенигородского шоссе, в самом его начале – от Красной Пресни до ТТК – также появится небольшая зона для прогулок: там сделают тротуары, высадят деревья и кустарники. Магистраль ждет и еще одно обновление: освещать шоссе будут новые фонари с энергосберегающими лампочками и ярким светом. А вот линии электропередачи исчезнут – их перенесут под землю, чтобы избавить городские виды от сплетения многочисленных кабелей.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Парк Декабрьского восстания

Приведут в порядок и парк Декабрьского восстания, расположенный между Шмитовским проездом, улицами 1905 года и Трехгорный Вал. Собянин подчеркнул, что зеленый островок и сейчас находится в неплохом состоянии, но в будущем станет еще лучше. Там отремонтируют скамейки, починят ограды и высадят деревья и кустарники.

Кроме того, в парке появятся новые детские пространства, а также площадки для занятий спортом. Приятная новость ждет и местных обладателей домашних животных: в парке откроются две собачьи площадки – для крупных и маленьких питомцев.

И конечно, благоустроенное пространство адаптируют для маломобильных граждан, а также сделают удобным для родителей с колясками и велосипедистов: на входе в парк появится пандус со стороны Рочдельской улицы.

В довершение к благоустройству улицы власти города планируют привести в порядок здание кордегардии Пресненской заставы. Это единственная из 18 кордегардий Камер-Коллежского вала, сохранившаяся до нашего времени. В старинном объекте отремонтируют стены, кровлю и цоколь.

Еще одна часть парка "Яуза"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2021 году власти Москвы приведут в порядок еще две территории, которые в будущем станут частью единой пешеходной тропы протяженностью 16 километров под названием парк "Яуза". Речь идет о территориях в пойме реки Чермянки, притока Яузы, площадью 49,1 гектара.

За последние 4 года уже привели в порядок пять участков будущего парка: вдоль Лазоревого и Чукотского проездов, на территории Ботанического сада и вдоль Заповедной улицы. Их общая площадь – 135 гектаров.
От улицы Мусоргского до проезда Дежнева

Первый участок благоустройства – от улицы Мусоргского до проезда Дежнева. Для начала там приведут в порядок прогулочную зону: тропинки и велосипедные дорожки, поставят павильоны для кафе и туалеты.

Вести работы на этом участке не так-то просто: берег реки зарос травой, подойти к нему достаточно сложно. Однако в ходе работ сорняки уберут, прибрежную зону засеют луговым газоном, для удобного подхода к воде сделают настилы и смотровые площадки, пообещал мэр. В довершение к этому вдоль пешеходной зоны высадят деревья и кустарники, разобьют цветники, установят синичники, скворечники, гоголятники и кормушки для других птиц.

В этой части парка появится и своя точка притяжения. Собянин рассказал о реконструкции стадиона "Отрада".

Проведем реконструкцию стадиона "Отрада", который пока выглядит не очень. На месте заброшенного футбольного поля сделаем новое с подогревом, чтобы можно было играть и зимой.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кроме того, рядом с прогулочными тропами специалисты возведут новую спортивную зону с хоккейной коробкой, площадкой для стритбола, теннисными кортами, скейт-парком, тренажерами, а также детскими площадками.

Наконец реконструируют и открытую площадку для мероприятий: обустроят большую сцену с навесом, возведут помещение для артистов, поставят комфортные лавочками для зрителей, установят проекционную вышку для кинопоказов.

От проезда Дежнева до улицы Молодцова

Вторая часть планируемой реконструкции коснется пространства вдоль Юрловского проезда – от проезда Дежнева до улицы Молодцова.

Главной изюминкой этой части парка станет экотропа на сваях. Планируется, что она пройдет по обоим берегам Чермянки, пересекая ее в нескольких местах. Таким образом, в последствии она позволит москвичам свободно и удобно путешествовать между жилыми районами Отрадного и Южного Медведкова.

Не обойдется и без досуговых площадок на экотропе: там появятся места для отдыха, где можно будет заниматься йогой и медитацией. Кроме этого, по словам мэра, в парке установят площадку для любителей велосипедных трюков и спортивные зоны с различными тренажерами, приведут в порядок существующую детскую площадку и дополнительно возведут три новые игровые зоны.

Однако главной точкой притяжения этой части парка должен стать эколого-просветительский центр – первая интерактивная площадка, которая будет посвящена изучению профессий будущего в сфере экологии.

Планируется, что в 2023 году благоустройство поймы реки Яузы будет завершено. Таким образом, в столице появится единая зеленая зона длиной 16 километров, которая протянется от МКАД до Ростокинского акведука и будет иметь выходы в парк "Лосиный остров" и на ВДНХ.

Остров в центре города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благоустройство острова Балчуг должно было начаться еще в прошлом году, но по понятным причинам его пришлось отложить. Однако необходимость обновления этой территории, по словам Сергея Собянина, просто бросается в глаза.

Хотя он находится в двух шагах от Кремля и "Зарядья", улицы здесь выглядят грустно и уныло. Мало зелени, а узкие и местами разбитые тротуары отпугивают пешеходов. Некомфортно всем: местным жителям, постояльцам отелей, офисным работникам и меломанам, приезжающим на концерты в Дом музыки.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Основной принцип благоустройства – разделение Балчуга на два пространства, историческое и современное.

"Внутри" острова – на Садовнической улице, в переулках и вдоль зданий на набережных – мэр предложил лишь привести в порядок тротуары и добавить мест отдыха с классическими московскими лавочками. Он объяснил, что в основном там проводят время местные жители и офисные работники, поэтому движение должно оставаться спокойным и неторопливым.

На набережных у воды, напротив, городское пространство должно выглядеть ярко и современно – там в основном гуляют туристы, горожане катаются на самокатах и велосипедах.

Двойственность стиля коснется и освещения: одни фонари на острове будут выполнены в стиле минимализма, другие – напомнят старинные газовые.

В Доме музыки появятся оригинальные лавочки, выполненные из труб. Своим видом эти малые архитектурные формы будут одновременно напоминать музыкальные инструменты и перекликаться с темой реки.

Благоустройство острова Балчуг станет самым крупным проектом создания качественного городского пространства в центре Москвы, который мы реализуем в этом году.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Особенностью проекта станет все же благоустройство Репинского сквера. Это самое большое зеленое пространство Балчуга, оно было создано в 1948 году – к 800-летию Москвы. Там высадят новые зеленые насаждения на основании архивных ситуационных планов, по возможности постараются сохранить и старые деревья. А фонари, скамейки и урны выполнят в стиле конца 40-х годов прошлого века.

На острове в целом станет больше зелени: специалисты разобьют газоны и цветники, высадят деревья, кустарники. На Балчуге появятся новые липы, клены, вязы, декоративные яблони, рябинники, кизильники и белый дерен. Кстати, помимо прочих, они будут выполнять и вполне практическую миссию – защищать пешеходов от пыли проезжей части.

На год вперед

Весной и летом 2021 года благоустройство также коснется Софийской, Раушской, Садовнической и Космодамианской набережных, а также примыкающих к ним Садовнической улицы, Комиссариатского, Фалеевского, 1-го и 2-го Раушских переулков.

"Интервью": Петр Бирюков – о благоустройстве в столице

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Павелко Анастасия

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