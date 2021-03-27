Какие городские объекты благоустроят в Москве в 2021 году

С приходом весны в столице возобновляются работы по благоустройству территорий. В этом году жителей и гостей города ждет несколько крупных проектов: работы на острове Балчуг и прилегающих улицах, благоустройство еще одной части территории будущего парка "Яуза", а также обновление Красной Пресни и создание пешеходных маршрутов на Звенигородском шоссе. Подробности читайте в нашем материале.

Озеленение и места отдыха на Красной Пресне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Улица Красная Пресня и Звенигородское шоссе пополнят список качественных зеленых прогулочных маршрутов столицы. После благоустройства новое пространство подойдет как для вечернего променада, так и для отдыха с детьми.

Начнут с озеленения. Как рассказал Сергей Собянин, на старинную улицу вернутся деревья, кустарники и газоны, которые исчезли оттуда десятилетие назад.





Сергей Собянин мэр Москвы Проект благоустройства ставит своей целью подчеркнуть значение Красной Пресни как знаковой и уникальной улицы Москвы, а на Звенигородском шоссе – создать комфортную среду для местных жителей.

Так, на нечетной стороне улицы появится обновленная зона для прогулок, которая будет отделена от проезжей части зеленой аллеей, состоящей из свежевысаженных лип, рябин и кленов. А на Красной Пресне и улице Трехгорный Вал будет находиться небольшая видовая зона, включающая в себя детскую площадку и места для отдыха.

Что касается Звенигородского шоссе, в самом его начале – от Красной Пресни до ТТК – также появится небольшая зона для прогулок: там сделают тротуары, высадят деревья и кустарники. Магистраль ждет и еще одно обновление: освещать шоссе будут новые фонари с энергосберегающими лампочками и ярким светом. А вот линии электропередачи исчезнут – их перенесут под землю, чтобы избавить городские виды от сплетения многочисленных кабелей.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Парк Декабрьского восстания

Приведут в порядок и парк Декабрьского восстания, расположенный между Шмитовским проездом, улицами 1905 года и Трехгорный Вал. Собянин подчеркнул, что зеленый островок и сейчас находится в неплохом состоянии, но в будущем станет еще лучше. Там отремонтируют скамейки, починят ограды и высадят деревья и кустарники.

Кроме того, в парке появятся новые детские пространства, а также площадки для занятий спортом. Приятная новость ждет и местных обладателей домашних животных: в парке откроются две собачьи площадки – для крупных и маленьких питомцев.

И конечно, благоустроенное пространство адаптируют для маломобильных граждан, а также сделают удобным для родителей с колясками и велосипедистов: на входе в парк появится пандус со стороны Рочдельской улицы.

В довершение к благоустройству улицы власти города планируют привести в порядок здание кордегардии Пресненской заставы . Это единственная из 18 кордегардий Камер-Коллежского вала, сохранившаяся до нашего времени. В старинном объекте отремонтируют стены, кровлю и цоколь.



Еще одна часть парка "Яуза"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2021 году власти Москвы приведут в порядок еще две территории, которые в будущем станут частью единой пешеходной тропы протяженностью 16 километров под названием парк "Яуза". Речь идет о территориях в пойме реки Чермянки, притока Яузы, площадью 49,1 гектара.

За последние 4 года уже привели в порядок пять участков будущего парка: вдоль Лазоревого и Чукотского проездов, на территории Ботанического сада и вдоль Заповедной улицы. Их общая площадь – 135 гектаров.



От улицы Мусоргского до проезда Дежнева

Первый участок благоустройства – от улицы Мусоргского до проезда Дежнева. Для начала там приведут в порядок прогулочную зону: тропинки и велосипедные дорожки, поставят павильоны для кафе и туалеты.

Вести работы на этом участке не так-то просто: берег реки зарос травой, подойти к нему достаточно сложно. Однако в ходе работ сорняки уберут, прибрежную зону засеют луговым газоном, для удобного подхода к воде сделают настилы и смотровые площадки, пообещал мэр. В довершение к этому вдоль пешеходной зоны высадят деревья и кустарники, разобьют цветники, установят синичники, скворечники, гоголятники и кормушки для других птиц.

В этой части парка появится и своя точка притяжения. Собянин рассказал о реконструкции стадиона "Отрада".





Сергей Собянин мэр Москвы Проведем реконструкцию стадиона "Отрада", который пока выглядит не очень. На месте заброшенного футбольного поля сделаем новое с подогревом, чтобы можно было играть и зимой.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кроме того, рядом с прогулочными тропами специалисты возведут новую спортивную зону с хоккейной коробкой, площадкой для стритбола, теннисными кортами, скейт-парком, тренажерами, а также детскими площадками.

Наконец реконструируют и открытую площадку для мероприятий: обустроят большую сцену с навесом, возведут помещение для артистов, поставят комфортные лавочками для зрителей, установят проекционную вышку для кинопоказов.

От проезда Дежнева до улицы Молодцова

Вторая часть планируемой реконструкции коснется пространства вдоль Юрловского проезда – от проезда Дежнева до улицы Молодцова.

Главной изюминкой этой части парка станет экотропа на сваях. Планируется, что она пройдет по обоим берегам Чермянки, пересекая ее в нескольких местах. Таким образом, в последствии она позволит москвичам свободно и удобно путешествовать между жилыми районами Отрадного и Южного Медведкова.

Не обойдется и без досуговых площадок на экотропе: там появятся места для отдыха, где можно будет заниматься йогой и медитацией. Кроме этого, по словам мэра, в парке установят площадку для любителей велосипедных трюков и спортивные зоны с различными тренажерами, приведут в порядок существующую детскую площадку и дополнительно возведут три новые игровые зоны.

Однако главной точкой притяжения этой части парка должен стать эколого-просветительский центр – первая интерактивная площадка, которая будет посвящена изучению профессий будущего в сфере экологии.

Планируется, что в 2023 году благоустройство поймы реки Яузы будет завершено. Таким образом, в столице появится единая зеленая зона длиной 16 километров, которая протянется от МКАД до Ростокинского акведука и будет иметь выходы в парк "Лосиный остров" и на ВДНХ.



Остров в центре города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благоустройство острова Балчуг должно было начаться еще в прошлом году, но по понятным причинам его пришлось отложить. Однако необходимость обновления этой территории, по словам Сергея Собянина, просто бросается в глаза.





Сергей Собянин мэр Москвы Хотя он находится в двух шагах от Кремля и "Зарядья", улицы здесь выглядят грустно и уныло. Мало зелени, а узкие и местами разбитые тротуары отпугивают пешеходов. Некомфортно всем: местным жителям, постояльцам отелей, офисным работникам и меломанам, приезжающим на концерты в Дом музыки.

Основной принцип благоустройства – разделение Балчуга на два пространства, историческое и современное.

"Внутри" острова – на Садовнической улице, в переулках и вдоль зданий на набережных – мэр предложил лишь привести в порядок тротуары и добавить мест отдыха с классическими московскими лавочками. Он объяснил, что в основном там проводят время местные жители и офисные работники, поэтому движение должно оставаться спокойным и неторопливым.

На набережных у воды, напротив, городское пространство должно выглядеть ярко и современно – там в основном гуляют туристы, горожане катаются на самокатах и велосипедах.

Двойственность стиля коснется и освещения: одни фонари на острове будут выполнены в стиле минимализма, другие – напомнят старинные газовые.

В Доме музыки появятся оригинальные лавочки, выполненные из труб. Своим видом эти малые архитектурные формы будут одновременно напоминать музыкальные инструменты и перекликаться с темой реки.





Сергей Собянин мэр Москвы Благоустройство острова Балчуг станет самым крупным проектом создания качественного городского пространства в центре Москвы, который мы реализуем в этом году.

Особенностью проекта станет все же благоустройство Репинского сквера. Это самое большое зеленое пространство Балчуга, оно было создано в 1948 году – к 800-летию Москвы. Там высадят новые зеленые насаждения на основании архивных ситуационных планов, по возможности постараются сохранить и старые деревья. А фонари, скамейки и урны выполнят в стиле конца 40-х годов прошлого века.

На острове в целом станет больше зелени: специалисты разобьют газоны и цветники, высадят деревья, кустарники. На Балчуге появятся новые липы, клены, вязы, декоративные яблони, рябинники, кизильники и белый дерен. Кстати, помимо прочих, они будут выполнять и вполне практическую миссию – защищать пешеходов от пыли проезжей части.

На год вперед Весной и летом 2021 года благоустройство также коснется Софийской, Раушской, Садовнической и Космодамианской набережных, а также примыкающих к ним Садовнической улицы, Комиссариатского, Фалеевского, 1-го и 2-го Раушских переулков.

Весной и летом 2021 года благоустройство также коснется Софийской, Раушской, Садовнической и Космодамианской набережных, а также примыкающих к ним Садовнической улицы, Комиссариатского, Фалеевского, 1-го и 2-го Раушских переулков.