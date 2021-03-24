Собянин рассказал о планах по благоустройству улицы Красная Пресня

09:12
Фото: sobyanin.ru
Сергей Собянин рассказал о благоустройстве улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе, которое является ее продолжением. Об этом мэр написал на своем личном сайте.
"Продолжаю рассказывать о планах создания качественной городской среды в 2021 году. Несколько лет назад мы привели в порядок знаковые места Пресненского района – Краснопресненскую набережную и площади у станций метро "Улица 1905 года", "Баррикадная" и "Краснопресненская". Теперь очередь дошла до главной улицы района и ее продолжения", – сказал он.
Мэр напомнил, что Красная Пресня – историческая улица, на которой находится множество точек притяжения для москвичей и туристов. Речь идет о Московском зоопарке, универмаге Мосторга, памятнике Героям революции 1905 года, музее-квартире семьи Маяковских и парке Декабрьского восстания. Звенигородское шоссе, в свою очередь, служит в первую очередь для транзита. Основными общественными пространствами вдоль него являются дворы.
"Проект благоустройства ставит своей целью подчеркнуть значение Красной Пресни как знаковой и уникальной улицы Москвы, а на Звенигородском шоссе – создать комфортную среду для местных жителей", – уточнил Собянин.
Он рассказал, что на Красную Пресню вернутся деревья, кустарники и газоны, исчезнувшие несколько десятков лет назад. Вдоль нечетной стороны улицы создадут прогулочный маршрут с площадками для отдыха, отделенный от проезжей части большой зеленой аллеей.
На углу Красной Пресни и Трехгорного Вала создадут уютную видовую зону с детской площадкой и местами отдыха. Это будет новая точка притяжения для жителей района и работающих поблизости людей.
На головном участке Звенигородского шоссе от Красной Пресни до ТТК создадут удобные тротуары и высадят деревья и кустарники. Вдоль шоссе установят современные фонари с приятным мягким светом и энергосберегающими лампами. Воздушные линии уберут под землю.
Работы проведут и в парке Декабрьского восстания, созданном сто лет назад. Собянин подчеркнул, что зеленый островок между Улицей 1905 года и Трехгорным Валом и сейчас находится в неплохом состоянии, но в будущем станет еще лучше.
Там отремонтируют скамейки и парковую ограду, высадят дополнительные деревья, кустарники и цветники с многолетними растениями. В парке появятся современные игровые площадки для детей, а также новые зоны для занятий спортом. Для прогулок домашних питомцев откроют две собачьи площадки. Для маломобильных граждан, мам с детскими колясками и велосипедистов на входе со стороны Рочдельской улицы планируется сделать пандус.
Также в порядок приведут кордегардию Пресненской заставы. Это единственная из 18 кордегардий Камер-Коллежского вала, сохранившаяся до нашего времени. В старинном здании, где когда-то размещался караул, отремонтируют стены, кровлю и цоколь.
Ранее сообщалось, что в программу комплексного благоустройства "Мой район" в 2021 году вошли сотни объектов Центрального округа столицы. Работы пройдут на набережных, в общественных пространствах, во дворах жилых домов и на территориях школ.
Специалисты приведут в порядок набережные острова Балчуг, Садовническую улицу и Комиссариатский, Фалеевский и Раушский переулки. Помимо этого, комплексное благоустройство затронет улицу Красную Пресню, Большую и Малую Грузинские улицы, Арбат, Долгоруковскую и Бауманскую улицы, участок от Баррикадной улицы до Третьего транспортного кольца, парк Декабрьского восстания, Дмитровский и Хрустальный переулки.
Специалисты приведут в порядок более 300 дворов, которые в том числе находятся в Гольяновском проезде, Малом Каковинском, Спасопесковском, Проточном, Серебряном, Большом и Малом Николопесковских переулках.
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