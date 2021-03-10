Комплексное благоустройство пройдет в ЦАО в рамках программы "Мой район"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В программу комплексного благоустройства "Мой район" в 2021 году вошли сотни объектов Центрального округа столицы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Работы пройдут на набережных, в общественных пространствах, во дворах жилых домов и на территориях школ. Так, специалисты приведут в порядок набережные острова Балчуг, Садовническую улицу и Комиссариатский, Фалеевский и Раушский переулки. Там заменят дорожное покрытие, установят фонари и скамейки и отремонтируют фасады домов.
Помимо этого, комплексное благоустройство затронет улицу Красная Пресня, Большую и Малую Грузинские улицы, Арбат, Долгоруковскую и Бауманскую улицы, участок от Баррикадной улицы до Третьего транспортного кольца, парк Декабрьского восстания, Дмитровский и Хрустальный переулки.
Также специалисты приведут в порядок более 300 дворов, которые в том числе находятся в Гольяновском проезде, Малом Каковинском, Спасопесковском, Проточном, Серебряном, Большом и Малом Николопесковских переулках. Там специалисты заменят асфальт и бордюры, вымостят плиткой дорожки, обновят покрытие на детских площадках, установят новые скамейки и фонари, а также высадят деревья и кустарники.
Кроме того, работы по благоустройству пройдут возле школ № 627, 354 имени Карбышева, 1231, 1241, 1500, 1529 имени Грибоедова, 1284, 1574, 2030, 1950, 2054, 2124, 2104, 1799, 1297, 57, 1234, 1501, 2107, 1468, 1259, 2055, 171, 1270 "Вектор", 1525, Романовской школы, Первого московского кадетского корпуса.
Ранее сообщалось, что в Западном округе столицы по программе "Мой район" до конца этого года благоустроят несколько сотен объектов. Будут проведены работы на территории около строящихся станций метро "Давыдково", "Воронцовская", "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект".
Также на западе столицы благоустроят 350 дворов. Специалисты заменят асфальт, обновят площадки для детей и занятий спортом, обустроят места для отдыха.
"Это наш город": несколько сотен объектов благоустроят в ЗАО
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