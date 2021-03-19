Собянин рассказал о благоустройстве острова Балчуг, прилегающих улиц и набережных

09:07
Фото: sobyanin.ru
Работы по благоустройству проведут в этом году на острове Балчуг, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.
В частности, весной – летом новый облик получат Софийская, Раушская, Садовническая и Космодамианская набережные и примыкающие к ним Садовническая улица, Комиссариатский, Фалеевский, 1-й и 2-й Раушские переулки и Репинский сквер.
Мэр столицы напомнил, что благоустройство острова Балчуг планировалось провести еще в прошлом году, однако из-за пандемии работы пришлось отложить на 2021 год.
"Необходимость в благоустройстве на Балчуге просто бросается в глаза. Хотя он находится в двух шагах от Кремля и Зарядья, улицы здесь выглядят грустно и уныло. Мало зелени, а узкие и местами разбитые тротуары отпугивают пешеходов. Некомфортно всем: местным жителям, постояльцам отелей, офисным работникам и меломанам, приезжающим на концерты в Дом музыки", – заявил Собянин.
По его словам, основная идея благоустройства Балчуга в условном разделении городского пространства на историческое и современное.
"Внутри" острова – на Садовнической улице, в переулках и вдоль зданий на набережных – мэр предложил лишь привести в порядок тротуары и добавить мест отдыха с классическими московскими лавочками. Он пояснил, что в основном там проводят время местные жители и офисные работники, поэтому движение должно оставаться спокойным и неторопливым.
На набережных у воды, напротив, гуляют туристы, горожане катаются на самокатах и велосипедах. В связи с этим Собянин считает, что городское пространство там должно выглядеть более ярко и современно.
Мэр рассказал, что напротив Дома музыки хорошо будут смотреться оригинальные лавочки, обрамленные решеткой из металлических труб. Часть новых фонарей Балчуга выполнят в современном стиле минимализма. Другие будут напоминать старинные газовые фонари.
На острове станет зеленее – там разобьют газоны и цветники, высадят новые деревья и кустарники. Среди них европейские липы "Паллида", красные клены, вязы "Лобел", декоративные яблони, рябинники, кизильники и белый дерен. По словам главы города, новые зеленые насаждения придадут свежий облик променадам и станут естественной преградой, которая защитит пешеходов от пыли проезжей части.
Изюминкой проекта Собянин назвал благоустройство Репинского сквера – самого большого зеленого пространства Балчуга, созданного к 800-летию Москвы в 1948 году. Там сохранят существующие деревья и высадят новые зеленые насаждения на основании архивных ситуационных планов. Фонари, скамейки и урны будут выполнены в стиле конца 40-х годов прошлого века.
Мэр добавил, что западная оконечность острова Балчуг между памятником Петру I и улицей Серафимовича формально не входит в этот проект благоустройства, но только потому, что там завершаются работы по реставрации ГЭС-2.
Рядом с историческим зданием создадут пешеходную зону, связывающую храм Христа Спасителя с Якиманкой. С Патриаршего моста можно будет спуститься на Болотную набережную и посидеть прямо у воды.
"Благоустройство острова Балчуг станет самым крупным проектом создания качественного городского пространства в центре Москвы, который мы реализуем в этом году", – заключил Собянин.
Ранее сообщалось, что в программу комплексного благоустройства "Мой район" в 2021 году вошли сотни объектов Центрального округа столицы. Работы пройдут на набережных, в общественных пространствах, во дворах жилых домов и на территориях школ.
Специалисты приведут в порядок набережные острова Балчуг, Садовническую улицу и Комиссариатский, Фалеевский и Раушский переулки. Помимо этого, комплексное благоустройство затронет улицу Красную Пресню, Большую и Малую Грузинские улицы, Арбат, Долгоруковскую и Бауманскую улицы, участок от Баррикадной улицы до Третьего транспортного кольца, парк Декабрьского восстания, Дмитровский и Хрустальный переулки.
Специалисты приведут в порядок более 300 дворов, которые в том числе находятся в Гольяновском проезде, Малом Каковинском, Спасопесковском, Проточном, Серебряном, Большом и Малом Николопесковских переулках.
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