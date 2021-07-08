Более 90 экспертов выступили на онлайн-выставке "Город: детали" – Сергунина

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В рамках деловой программы и публичных дискуссий международной выставки функциональных дизайн-решений для мегаполисов "Город: детали", которая прошла в онлайн-формате, выступили свыше 90 спикеров из различных отраслей, в том числе архитектуры, ландшафтного дизайна и девелопмента. Об этом сообщает пресс-служба программы "Мой район".
"Трансляции деловой программы просмотрели более 2,6 миллиона раз. Всего прошло 25 сессий. <...> Присоединившиеся к дискуссиям иностранные спикеры поделились своим опытом развития районов и создания благоприятной атмосферы в них", – поделилась заммэра Москвы Наталья Сергунина.
По ее словам, самой востребованной у столичных зрителей стала тема районных проектов и их влияния на сплоченность локальных сообществ – посвященный ей эфир набрал более 700 тысяч просмотров.
Уточняется, что посмотреть онлайн-выставку мог любой желающий в период с 26 июня по 4 июля. А во время трансляций зрители могли задавать вопросы. Записи некоторых сессий деловой программы доступны для просмотра на официальном сайте проекта.
Ранее Сергунина рассказала, что выставку "Город: детали" в онлайн-формате посетили свыше 110 тысяч человек. В течение девяти дней знакомились с проектами дизайн-решений для мегаполисов, но и выбирали лучшие из них. За понравившиеся работы пользователи проголосовали более 10 тысяч раз. Те, что набрали больше всего голосов, включат в перечень для профильных служб, который будут использовать при принятии решений о благоустройстве.
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