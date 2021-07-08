Сергунина: столичные компании примут участие в акселерационной программе Global Partners

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В Москве стартовал прием заявок на участие в экспортной акселерационной программе Global Partners, предназначенной для b2b-компаний, занятых в сфере фудтеха и агротеха, управления городской средой, экологии, энергетики и транспорта. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Участникам программы помогут сфокусироваться на целевых зарубежных рынках и определить наиболее перспективных партнеров. Для них предусмотрено индивидуальное наставничество иностранных экспертов и возможность презентовать свои проекты представителям ведущих международных компаний из списка Global Innovation 1000", – объяснила заммэра Наталья Сергунина.

Прием заявок продлится до 28 июля. Из общего числа желающих принять участие в программе отберут 20 организаций, которые пройдут акселерацию с августа по ноябрь текущего года, а результаты своей работы представят в декабре.

Уточняется, что программа призвана помочь предприятиям ускорить выход на зарубежные рынки: настроить процессы в команде, адаптировать продукт на экспорт, составить стратегию и увеличить число внешнеторговых партнеров.

Ранее в столице прошел экспортный акселератор для IT-компаний GoGlobal. Участники заключили с заказчиками из 24 стран контракты, сумма которых превысила 530 тысяч долларов.

