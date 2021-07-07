Наталья Сергунина подвела итоги онлайн-выставки "Город: детали"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 110 тысяч человек посетили в онлайн-формате международную выставку функциональных дизайн-решений для мегаполисов "Город: детали", сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Как уточняется, выставка проходила с 26 июня по 4 июля.

"Специально для выставки был создан большой открытый мир – 12 га виртуального пространства. В него интегрировали 3D-модели реальных объектов от десятков компаний. Современный формат позволил провести крупное международное событие, несмотря на пандемию", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

Она отметила, что к выставке присоединились компании из Франции, Германии, США, Нидерландов, Швеции, Финляндии и Китая.

"Онлайн-платформа поддерживает русский и английский языки, благодаря чему выставка вызвала интерес у пользователей не только из России. Общее число посетителей за девять дней превысило 110 тысяч", – подчеркнула Сергунина.

Посетители онлайн-выставки могли не только ознакомиться с проектами, но и выбрать лучшие. За понравившиеся объекты пользователи проголосовали более 10 тысяч раз.

"Те, что набрали больше всего голосов, включат в специальный перечень для профильных служб, который планируется использовать при принятии решений о благоустройстве по программе мэра Москвы "Мой район", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что стартовал прием заявок на Всероссийский молодежный конкурс медиапроектов в сфере урбанистики "Городские интонации", который продлится до 23 июля. Финалистов объявят уже 26 июля. Они станут участниками финала, который пройдет в очном формате в Нижнем Новгороде на форуме Минстроя России и ДОМ.РФ "Среда для жизни".

В рамках конкурса студенты и выпускники вузов от 18 до 35 лет со всей России могут подготовить медиапроекты, способствующие развитию и популяризации темы городской среды. Цель конкурса – развитие средних и малых городов страны через поддержку инициатив молодежи по созданию и продвижению новых урбанмедиа.