Сергунина рассказала о цифровом развитии Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь

В Москве информационные технологии применяются в сфере госуслуг, здравоохранения, ЖКХ, транспорта и безопасности, позволяя сделать их более эффективными. Об этом рассказала пресс-служба столичного департамента информационных технологий со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

"Например перевод госуслуг в электронный вид делает более комфортной жизнь горожан, онлайн-инструменты для бизнеса помогают нам совершенствовать деловой климат. А, допустим, использование искусственного интеллекта в видеоаналитике позволяет профильным службам следить за чистотой дворов и улиц, выявлять неубранный снег, ямы на дорогах", – сказала чиновница.

Она добавила, что в каждом шестом проекте столичных властей применяются технологии искусственного интеллекта, благодаря чему повышается скорость и качество обслуживания горожан. Так, в общегородском контакт-центре голосовой помощник отвечает на самые частые вопросы граждан и принимает показания счетчиков, позволяя разгрузить операторов.

Между тем в поликлиниках специальная система анализирует жалобы пациентов, помогая подобрать наиболее вероятный диагноз. А городская система видеонаблюдения помогает правоохранительным органам в расследовании правонарушений.

В пресс-службе также напомнили о цифровом двойнике Москвы. Это фотограмметрическая модель города и архив уличных панорам, которые сопровождаются подробными характеристиками зданий и сооружений. Такой двойник позволяет анализировать различные параметры городской жизни, например, при строительстве метро.

Столичные IT-разработки более 40 раз отмечали на международных конкурсах за инновационность, заключили в ведомстве.

Ранее Москва вошла в тройку наиболее привлекательных для жителей мегаполисов мира по результатам исследования Cities of Chice, которое провели в Boston Consulting Group.

Всего анализировали 16 городов мира. Лондон и Москва получили больше всего баллов в категории "Качество жизни". При этом показатель "Общественные зоны" для российской столицы оказался выше.

Москва также стала четвертой по скорости изменений в городе. Эксперты высоко оценили и показатели образования, экологии и защиты от чрезвычайных ситуаций в городе.

