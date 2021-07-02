Сергунина рассказала о цифровом развитии Москвы

17:08
Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь
В Москве информационные технологии применяются в сфере госуслуг, здравоохранения, ЖКХ, транспорта и безопасности, позволяя сделать их более эффективными. Об этом рассказала пресс-служба столичного департамента информационных технологий со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.
"Например перевод госуслуг в электронный вид делает более комфортной жизнь горожан, онлайн-инструменты для бизнеса помогают нам совершенствовать деловой климат. А, допустим, использование искусственного интеллекта в видеоаналитике позволяет профильным службам следить за чистотой дворов и улиц, выявлять неубранный снег, ямы на дорогах", – сказала чиновница.
Она добавила, что в каждом шестом проекте столичных властей применяются технологии искусственного интеллекта, благодаря чему повышается скорость и качество обслуживания горожан. Так, в общегородском контакт-центре голосовой помощник отвечает на самые частые вопросы граждан и принимает показания счетчиков, позволяя разгрузить операторов.
Между тем в поликлиниках специальная система анализирует жалобы пациентов, помогая подобрать наиболее вероятный диагноз. А городская система видеонаблюдения помогает правоохранительным органам в расследовании правонарушений.
В пресс-службе также напомнили о цифровом двойнике Москвы. Это фотограмметрическая модель города и архив уличных панорам, которые сопровождаются подробными характеристиками зданий и сооружений. Такой двойник позволяет анализировать различные параметры городской жизни, например, при строительстве метро.
Столичные IT-разработки более 40 раз отмечали на международных конкурсах за инновационность, заключили в ведомстве.
Ранее Москва вошла в тройку наиболее привлекательных для жителей мегаполисов мира по результатам исследования Cities of Chice, которое провели в Boston Consulting Group.
Всего анализировали 16 городов мира. Лондон и Москва получили больше всего баллов в категории "Качество жизни". При этом показатель "Общественные зоны" для российской столицы оказался выше.
Москва также стала четвертой по скорости изменений в городе. Эксперты высоко оценили и показатели образования, экологии и защиты от чрезвычайных ситуаций в городе.
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