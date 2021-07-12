Собянин дал старт строительству двух кластеров инновационного центра МГУ

В столице начали строить еще два кластера инновационного центра МГУ "Воробьевы горы". В образовательном секторе разместятся управленческие структуры и научно-технологические стартапы.

В междисциплинарном кластере заработает Институт человека, появятся блок искусственного интеллекта, а также лаборатории. Строительную площадку посетил Сергей Собянин.

Кстати, резидентами нового научно-технологичного центра могут стать как молодые фирмы, так и крупные российские и международные компании. Всего на базе центра откроются девять кластеров, флагман называется "Ломоносов", его начали строить в январе. Предполагается, что здания будут объединены общественным пространством – площадью со сквером.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.