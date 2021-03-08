Ракова сообщила, что ковидные госпитали в столице работают до последнего пациента

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Госпитали для пациентов с COVID-19 в столице работают до последнего заболевшего. Потом клиники тщательно убирают и закрывают на двухнедельный карантин, заявила YouTube-каналу "Антонимы" заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Существует жесткий стандарт. Первое – больница работает до того момента, как последнего больного не выпишут. Дальше есть очень жесткий регламент проведения генеральной уборки и санитарной чистки всех помещений, очень жесткий, требовательный и последовательный", – объяснила Анастасия Ракова. По словам заммэра, после окончания санобработки медучреждения проверяет Роспотребнадзор.
В результате специалисты ведомства берут пробы с максимального количества поверхностей в клинике, чтобы проверить наличие вирусов. Потом, как добавила Анастасия Ракова, больница и ее персонал не работают две недели, оставаясь на карантине.
Ранее Анастасия Ракова рассказала, что от коронавирусной инфекции привились более 700 тысяч москвичей. Ежедневно прививаются от 10 до 15 тысяч горожан.
В Москве смягчили ограничения по COVID-19
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