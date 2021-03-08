Еще 1 037 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В столице выздоровели еще 1 037 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Как уточняется, общее число выздоровевших в столице достигло 912 146 человек.

За последние сутки в Москве подтвердили 1 421 новый случай коронавируса, причем госпитализация потребовалась 657 пациентам. За тот же период в столице от последствий заражения скончались 53 пациента.

"Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих", – предупреждает оперштаб.

Как сообщалось, всего в России за последние сутки подтвердили 11 253 новых случая коронавируса в 83 регионах. Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком и Чукотском автономных округах.