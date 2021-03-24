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Общество

08:44

Названы города, которые россияне не рассматривают для переезда

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жители России не рассматривают для переезда Москву, Челябинск, Владивосток и Хабаровск. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос сервиса "Работа.ру".

Кроме того, россияне не хотели бы переезжать в Омск, Уфу, Красноярск и Новосибирск. По 10% опрошенных также указали, что не хотели бы жить в Воронеже, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Самыми распространенными причинами, по которым россияне выбирали города, стали повышенный уровень стресса (35%), плохая экология (34%), высокие цены на недвижимость (22%), а также невозможность построить желаемую карьеру (21%).

Ранее сообщалось, что самые дешевые билеты на самолет в апреле смогут приобрести жители Москвы. Аналитики отмечают, что за 870 рублей москвичи смогут полететь в Брянск. Билет на самолет в Псков обойдется им в 1 490 рублей, а в Санкт-Петербург или Воронеж – в 1 500 рублей.

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