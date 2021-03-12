Более половины россиян заявили о готовности сменить работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Поменять работу в России готовы 63 процента граждан, передает RT.
Согласно опросу сервиса "Работа.ру", чаще других уволиться желают работники сферы охраны (69 процентов), области торговли и транспорта (по 68 процентов).
Еще 64 процента сотрудников сферы строительства также готовы сменить место работы, как и 62 процента респондентов из ресторанного бизнеса и промышленного производства.
Недовольны своей работой в финансовой сфере 57 процентов опрошенных, в медицинской – 55 процентов, в сфере образования – 53 процента, маркетинга и рекламы – 52 процента.
Меньше всего задумываются о смене работы специалисты IT-направления (50 процентов).
В исследовании приняли участие порядка 5 тысяч человек со всей России.
Ранее сообщалось, что самыми высокооплачиваемыми вакансиями на удаленке являются менеджер по продаже косметологического оборудования и разработчик java. Представители данных профессий могут претендовать на зарплату 300 и 250 тысяч соответственно.
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