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Туризм

09:20

Названы бюджетные направления для путешествий по России в апреле

туризм

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Самые дешевые билеты на самолет в апреле смогут приобрести жители Москвы, сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Аналитики отмечают, что за 870 рублей москвичи смогут полететь в Брянск. Билет на самолет в Псков обойдется им в 1 490 рублей, а в Санкт-Петербург или Воронеж – в 1 500 рублей.

Для жителей Санкт-Петербурга самым выгодным направлением станет Москва, в которую они могут полететь за 1 500 рублей. В 1 785 рублей им обойдется билет на самолет до Калуги, а за 2 220 рублей – до Уфы.

Что касается покупки железнодорожных билетов, то для жителей Москвы самой недорогой оказалась поездка в Нижний Новгород. Средняя стоимость билета на поезд в одну сторону не превышает 640 рублей. В 700 рублей обойдется жителям столицы поездка на поезде в Петербург. Билет до Воронежа можно купить за 800 рублей, а в Белгород – за 840 рублей.

Жители Санкт-Петербурга могут купить билет на поезд в Москву за 745 рублей. Также в список недорогих поездок вошли Нижний Новгород, Белгород и Архангельск.

Тревел- и фуд-блогер Анна Сатурова ранее перечислила способы сэкономить деньги в путешествии. По ее словам, пляжный отдых обойдется дешевле при покупке тура. При этом в случае путешествия на 2–3 дня по крупному городу выгоднее окажется спланировать поездку самому.

В первую очередь, по словам специалиста, стоит уменьшить расходы на дорогу. Для этого нужно постоянно следить за ценами на билеты на сайтах-агрегаторах. Сатурова посоветовала летать лоукостерами, но обращать внимание на нормы провоза багажа. Также она добавила, что при заселении в квартиру можно сэкономить на еде, так как появится возможность готовить самостоятельно

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