Аналитики назвали районы Москвы, где в 2021 году подешевело жилье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пресненский, Таганский районы, а также Соколиная Гора и район Преображенское в текущем году показали отрицательную динамику по ценам на новостройки. Об этом рассказала главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина.

Она уточнила, что стоимость квадратного метра на первичном рынке в Преображенском районе за первые полгода 2021 года упала на 3% – до 304,5 тысячи рублей, в Пресненском районе и на Соколиной горе – на 1% – до 319,7 тысячи и 277,8 тысячи рублей соответственно. В Таганском районе квадратный метр подешевел на 14%. Это, по словам эксперта, связано с изменением структуры предложения.

"В начале года средняя стоимость квадрата достигала 329,4 тысячи рублей за счет проектов Loft FM и Hampton. Сейчас в продаже в данной локации – проект Nice Loft. Таким образом, на первичном рынке недвижимости стоимость квадрата во многом определяет именно структура рынка", – приводит слова аналитика РИА Недвижимость.

Лидером по росту цен на новостройки без учета элитных объектов, подчеркнула эксперт, стал Беговой район – там стоимость квадратного метра выросла на 74% – до 526,1 тысячи рублей. В Нагатинском районе квадратный метр подорожал на 49% – до 318,3 тысячи.

В свою очередь, генеральный директор портала "Мир квартир" Павел Луценко рассказал, что за пределами МКАД стоимость квадратного метра упала в поселениях Рязановское и Кокошкино – на 10,8% и 10,6% – до 160 тысяч рублей и 165,2 тысячи рублей соответственно.

Ранее риелторы назвали районы Москвы, в которых предпочитают жить знаменитости. В тройку лидеров вошли Арбат, Патриаршие пруды и Хамовники.