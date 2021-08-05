Названы районы Москвы, в которых предпочитают жить знаменитости

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Арбат, Патриаршие пруды, Хамовники и Тверской район в центре Москвы являются самыми излюбленными районами для покупки жилья знаменитостями, выяснили риелторы, опрошенные РИА Недвижимость.

По словам директора департамента продаж городской недвижимости Savills в России Кристины Томилиной, это обусловлено тем, что люди шоу-бизнеса хотят быть в центре столичной жизни и не тратить время на дорогу.

"Преференции известных людей мало чем отличаются от рядовых состоятельных клиентов: все запросы концентрируются вокруг трех районов Москвы – Хамовников, Арбата и Тверского", – рассказала она.

Хамовники больше всего популярны среди семейных селебрити, отметил региональный директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев. По его словам, это объясняется тем, что район близко расположен к основным деловым локациям столицы, окружен рекой, имеет парковые зоны и современные дома.

В свою очередь директор департамента продаж Barnes International Moscow Юлия Гринько рассказала, что Патриаршие пруды привлекают не только звезд шоу-бизнеса, но и блогеров с IT-специалистами.

"На Патриарших прудах наибольший спрос приходится на вторичную недвижимость, поскольку новостроек там очень мало из-за дефицита мест под застройку. Это локация, позволяющая увидеть именно старую Москву", – рассказала Гринько.

По словам экспертов, средний бюджет сделок с недвижимостью у знаменитостей разный, например, блогеры и звезды укладываются в ценник не дороже 70 миллионов рублей, а предприниматели и политики – 120–150 миллионов рублей.

Ранее риелторы рассказали, какое жилье можно купить за рубежом по цене московской "однушки".