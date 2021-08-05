Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

04:26

Названы районы Москвы, в которых предпочитают жить знаменитости

общество город недвижимость

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Арбат, Патриаршие пруды, Хамовники и Тверской район в центре Москвы являются самыми излюбленными районами для покупки жилья знаменитостями, выяснили риелторы, опрошенные РИА Недвижимость.

По словам директора департамента продаж городской недвижимости Savills в России Кристины Томилиной, это обусловлено тем, что люди шоу-бизнеса хотят быть в центре столичной жизни и не тратить время на дорогу.

"Преференции известных людей мало чем отличаются от рядовых состоятельных клиентов: все запросы концентрируются вокруг трех районов Москвы – Хамовников, Арбата и Тверского", – рассказала она.

Хамовники больше всего популярны среди семейных селебрити, отметил региональный директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев. По его словам, это объясняется тем, что район близко расположен к основным деловым локациям столицы, окружен рекой, имеет парковые зоны и современные дома.

В свою очередь директор департамента продаж Barnes International Moscow Юлия Гринько рассказала, что Патриаршие пруды привлекают не только звезд шоу-бизнеса, но и блогеров с IT-специалистами.

"На Патриарших прудах наибольший спрос приходится на вторичную недвижимость, поскольку новостроек там очень мало из-за дефицита мест под застройку. Это локация, позволяющая увидеть именно старую Москву", – рассказала Гринько.

По словам экспертов, средний бюджет сделок с недвижимостью у знаменитостей разный, например, блогеры и звезды укладываются в ценник не дороже 70 миллионов рублей, а предприниматели и политики – 120–150 миллионов рублей.

Ранее риелторы рассказали, какое жилье можно купить за рубежом по цене московской "однушки".

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать