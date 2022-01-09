Колесо обозрения "Солнце Москвы" у ВДНХ откроется в начале 2022 года

Фото: пресс-служба колеса обозрения "Солнце Москвы"
В начале 2022 года у ВДНХ откроется колесо обозрения "Солнце Москвы" и одноименный многофункциональный комплекс. Об этом сообщила пресс-служба проекта.
Колесо обозрения станет самым большим в Европе, а многофункциональный комплекс – единственным современным мультиформатным пространством на северо-востоке Москвы.
"Уникальный по формату и архитектуре комплекс завершает выбор арендаторов для создания торгово-развлекательных, образовательных и гастропроектов, которые станут частью новой рекреационной инфраструктуры в исторической части Москвы", – говорится в сообщении.
Уточняется, что посадка гостей на аттракцион будет осуществляться с посадочного пункта, связанного с данным комплексом эскалаторным переходом. В пресс-службе проекта также отметили, что ВДНХ ежегодно посещает около 30 миллионов человек, а 50% их них пользуются сервисами аттракциона.
"Местоположение и общая площадь объекта – 33 тысячи квадратных метров – дают широкие возможности для организации в его стенах различных тематических пространств с высокой круглогодичной проходимостью", – добавляется в сообщении.
Ранее сообщалось, что новогоднюю ночь на ВДНХ в Москве встретили более 53 тысяч человек. Из них 4,6 тысячи решили отметить праздник на самом большом катке столицы.
Москвичам показали обстановку на катке на ВДНХ
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