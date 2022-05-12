Съезд с МКАД на Осташковскую улицу перекрыли

На МКАД полностью перекрыли съезд на Осташковскую улицу в сторону Московской области. Свернуть туда нельзя будет до 25 мая. Об этом сообщили в Дептрансе.

Какие строительные работы там начинаются? И как будет организовано движение? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.