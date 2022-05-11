Магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готова наполовину – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, выступающая дублером южной и юго-западной части МКАД в ТиНАО, построена наполовину, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На сегодняшний день открыты два участка – от Киевского шоссе до Калужского шоссе и от Калужского шоссе до ТПУ "Столбово", еще два участка находятся в строительстве", – сказал Бочкарев.

Он уточнил, что участок от Боровского шоссе до Киевского шоссе готов на 40%, а участок от ТПУ "Столбово" до улицы Поляны – на 8%. Сейчас там ведутся работы по благоустройству дорожного полотна, строительству искусственных сооружений и перекладке инженерных коммуникаций.

"Кроме того, в проектировании находится участок от улицы Поляны до Варшавского шоссе, он станет заключительным на всей трассе", – добавил Бочкарев.

Длина магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе составит 22,5 километра, а общая протяженность всех новых дорог с учетом развязок – порядка 92,4 километра.

Ранее Сергей Собянин сообщил о планах объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль. По его словам, при бесшовном соединении эти дороги органически создадут новую транспортную артерию, которая свяжет крупнейшие вылетные магистрали города.

В числе преимуществ новой магистрали мэр отметил сокращение времени в пути до аэропортов Шереметьево и Домодедово. Соединить СВХ и ЮВХ планируют до конца 2023 года.

